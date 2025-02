Fonte foto: Amazon

Quanto costa rendere smart e compatibile con il nuovo Digitale Terrestre di seconda generazione una vecchia TV nel 2025? Una cinquantina di euro, grazie alle offerte Amazon.

Sembra incredibile, ma è tutto vero: è possibile comprare un ottimo decoder DVB-T2, con Android TV integrato, a prezzi impensabili fino all’anno scorso. Un decoder come lo Strong SRT420, che è in offerta al minimo storico su Amazon.

Strong SRT420 – Decoder DVB-T2 con Android TV

Strong SRT420: caratteristiche tecniche

Strong SRT420 è un dispositivo che risolve due problemi in un colpo solo: fa diventare compatibile con il DVB-T2 la TV e, in più, la rende smart grazie al sistema operativo Android TV. Cioè il sistema di Google per le televisioni, il più universale di tutti e per il quale esistono tutte le app di streaming, da Netflix a DAZN, passando per Prime Video, Disney+ e tutte le altre.

Questo decoder, inoltre, è in grado di gestire i flussi 4K Dolby Vision e Dolby Audio, e quindi di riprodurre al meglio tutti i moderni contenuti in streaming. In più, ha anche una Chromecast integrata, quindi può ricevere il segnale audio-video dallo smartphone Android.

Se la TV non è 4K, il decoder si adatta automaticamente alla risoluzione inferiore, senza necessità di configurazioni particolari. In alternativa, è possibile anche collegare questo ottimo decoder ad un monitor ad alta risoluzione e trasformarlo in una Smart TV di ultima generazione.

Il decoder mette a disposizione 2 porte USB per collegare chiavette o hard disk esterni, dove l’utente può archiviare i contenuti audio e video, una porta HDMI per la connessione alla TV o al monitor, un lettore di schede SD, una connessione WiFi per Internet e il Bluetooth.

Il decoder di Strong viene venduto con il suo telecomando in dotazione, dotato anche di controllo vocale, ma è compatibile anche con i telecomandi universali 2 in 1.

Infine, ma non meno importante, il decoder Strong SRT420 ha ben 4 anni di garanzia.

Strong SRT420: l’offerta Amazon

Il decoder Strong SRT420 è uno dei decoder più completi oggi disponibili sul mercato, eppure ha un prezzo di listino molto aggressivo: 79,90 euro. Al momento, però, questo prodotto è in sconto su Amazon ad un prezzo incredibile, perché costa solo 53,99 euro (-32%) e si tratta del minimo storico per questo ottimo decoder.