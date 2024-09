Digitale terrestre, ecco i decoder da comprare per continuare a vedere la TV

Fonte foto: 123RF.COM

Se ne parla oramai da un paio di anni e ci sono stati tanti rinvii, ma il grande momento sta per arrivare (e per alcuni canali è già avvenuto): lo switch-off al digitale terrestre di seconda generazione. Un grande salto tecnologico in avanti che garantisce una migliore qualità dei contenuti, ma che allo stesso tempo può portare dei grossi grattacapi agli utenti. Infatti, non tutti i televisori sono in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre 2.0, con la necessità di acquistare un nuovo TV se si vuole continuare a vedere i canali della RAI, Mediaset, LA7, NOVE e delle TV locali.

Cosa fare per capire se il proprio televisore è in grado di ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre? Sono stati previsti dei canali di prova (uno è posizionato al numero 558): se si riceve il segnale allora vuol dire che il TV è compatibile con la nuova tecnologia. In alternativa si può provare a risintonizzare il TV. Se anche questo test non dovesse portare risultati, la soluzione è acquistare un nuovo televisore, oppure acquistare un decoder ad hoc. Questa seconda soluzione è sicuramente la più economica e anche la più efficiente. A fronte di una spesa di poche decine di euro si risolve il problema e si dota il TV anche di funzionalità extra molto interessanti, come ad esempio la possibilità di registrare i propri programmi televisivi.

Quali sono i migliori decoder da acquistare per continuare a vedere il TV? Quali caratteristiche devono avere? Fortunatamente in nostro aiuto arriva Amazon, dove sono disponibili tanti modelli differenti e con prezzi molto vantaggiosi. Ne abbiamo selezionati un paio: scegli quello che meglio si adatta alle tue necessità.

Decoder digitale terrestre Fenner

Decoder digitale terrestre

Decoder digitale terrestre Strong

Decoder digitale terrestre Majestic

Decoder digitale terrestre Tele System

Quale decoder acquistare per continuare a vedere la TV

Partiamo da un modello economico e semplice da utilizzare. Su Amazon trovi il decoder per il digitale terrestre Fenner in promo con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 19,99 euro, il minimo storico di quest’ultimo periodo. Si collega al televisore tramite la porta HDMI e permette di ricevere tutti i canali gratuiti del digitale terrestre. Ed è anche aggiornato all’ultima versione disponibile. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Decoder digitale terrestre Fenner

A un prezzo molto simile trovi un altro decoder semplice da collegare. In questo caso lo sconto è del 30% e lo paghi 20,99 euro. Questo modello lo puoi collegare al TV sia tramite porta HDMI sia tramite presa SCART. Nella confezione anche un telecomando con cui gestire il televisore.

Decoder digitale terrestre

Se hai problemi di spazio e non puoi posizionare il decoder sul mobile, esistono anche dei modelli che hanno la forma di una chiavetta USB. Si collegano direttamente alla porta HDMI del televisore, mentre dall’altra parte c’è l’uscita dove collegare l’antenna. È disponibile a un prezzo di 26,94 euro con uno sconto del 18%.

Decoder digitale terrestre Strong

Se il televisore è un po’ vecchietto e ha solamente l’uscita SCART, su Amazon trovi questa versione in offerta con uno sconto del 40% a un prezzo di 20,84 euro. Lo installi in pochissimi minuti e basta far partire la sintonizzazione per cominciare a vedere i tuoi canali preferiti.

Decoder digitale terrestre Majestic

Concludiamo la selezione con il modello tecnologicamente più avanzato. Su Amazon è disponibile questo modello Tele System che, oltre a ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre, si trasforma anche in un lettore multimediale USB per riprodurre musica, foto e video sul televisore. Supporta anche la tecnologia HDR per vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile. Grazie allo sconto del 20% lo paghi solamente 39,90 euro.

Decoder digitale terrestre Tele System