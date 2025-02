Il telecomando 2 in 1 di Meliconi è un dispositivo che risolve un sacco di problemi ad una grande quantità di persone: tutti coloro che hanno una TV non compatibile con il DVB-T2 e non la vogliono buttare

Meliconi Pratico Duo nasce con lo switch off del digitale terrestre nel DNA: il telecomando due in uno di Meliconi serve per comandare due dispositivi in un colpo solo, tipicamente un televisore e un decoder DVB-T2, senza dover manualmente passare da un settaggio all’altro.

Per farla molto semplice: ci sono tanti telecomandi “X in 1” che permettono di comandare più apparecchi, ma per farlo di solito è necessario selezionare (premendo un pulsante) il singolo apparecchio da comandare.

Così, nel caso del decoder e della TV, se si sta cambiando canale comandando il decoder e si vuole modificare il volume si finirà per cambiare il volume in uscita dal decoder, non quello complessivo della TV. A meno che non si cambi dispositivo comandato, passando alla TV, per poi tornare al decoder.

Col telecomando Pratico Duo di Meliconi, invece, di default alcuni tasti comandano il primo dispositivo (ragionevolmente la TV) mentre altri tasti comandano l’altro dispositivo (solitamente il decoder). E questo, nell’uso quotidiano, è una comodità immensa.