Digiquest MicroSat: il primo ricevitore Tivùsat invisibile

Fonte foto: Digiquest

Digiquest MicroSat è il nuovo decoder satellitare per Tivùsat (abilitato anche a DAZN) dell’azienda italiana, caratterizzato da un formato molto particolare: è pensato, infatti, per chi non ha molto spazio vicino la TV, o vuole nascondere il decoder.

E, in effetti, Digiquest MicroSat può diventare completamente invisibile agli occhi del telespettatore, visto che può essere agganciato e nascosto dietro la Smart TV.

Digiquest MicroSat: caratteristiche tecniche

Digiquest MicroSat è un decoder DVB-S2 compatibile con le schede Tivùsat, ma per mantenere dimensioni estremamente compatte (108x85x27 mm) è stata fatta la scelta della scheda in formato SIM.

Il decoder MicroSat si può agganciare dietro la TV sfruttando l’apposito supporto adesivo in dotazione, per poi collegare il ricevitore infrarossi cablato che, ovviamente, va posizionato in un posto dove può captare il segnale del telecomando 2 in 1 (anch’esso in dotazione).

La porta per il ricevitore IR è l’unica posizionata frontalmente, mentre nella parte posteriore ci sono l’ingresso del cavo dell’antenna parabolica, una uscita HDMI da collegare al televisore, due porte USB-A, una porta LAN di rete e la presa per l’alimentatore da 12 Volt.

Il ricevitore è compatibile con lo standard DVB-S2 HEVC Main 10 e gestisce flussi video in Full HD 1080p, anche in HDR, sia in 16:9 che in 4:3. Le porte USB possono essere usate per inserire una memoria esterna, al fine di usare la funzione PVR (videoregistratore digitale) che va, però, attivata successivamente a pagamento.

Sempre su USB è possibile caricare i propri file audio e video, da far leggere al media player integrato. Non mancano tutte le funzioni classiche dei decoder TV, come l’aggiornamento automatico dei canali, l’EPG e c’è anche un tasto SOS che lancia la sintonizzazione automatica, senza passare dai menu del dispositivo.

Digiquest MicroSat: prezzo e disponibilità

Digiquest MicroSat sarà disponibile entro fine febbraio nei negozi di elettronica, fisici e online, al prezzo di 119 euro. La confezione include il decoder, il sensore per il telecomando dotato di un piccolo display, il supporto adesivo per l’aggancio alla TV, il telecomando 2 in 1, la smartcard Tivùsat in formato SIM e l’alimentatore da 12V.

L’attivazione della funzione PVR va fatta tramite il sito Digiquest, pagando 9,90 euro.