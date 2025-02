Philips ha annunciato le nuove Smart TV Mini LED in arrivo nel 2025

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Philips ha annunciato l’arrivo sul mercato di nuove smart TV con pannelli LCD e retroilluminazione miniLED e con pannelli LCD e retroilluminazione LED. Parliamo di modelli più economici rispetto agli OLED presentati precedentemente, che arriveranno sul mercato nel corso del 2025 e avranno a bordo la nuova versione di Titan OS, che viene proposto con un design rinnovato e con nuove funzioni molto interessanti.

Philips MLED950: scheda tecnica

I nuovi televisori Philips della serie MLED950 sono caratterizzati da pannelli LCD con retroilluminazione miniLED disponibili nelle configurazioni da 65 e 75 pollici.

I dispositivi hanno una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), refresh ratevariabile fino a 144 Hz e una luminosità di picco di 1.200 nit. I televisori sono compatibili anche con Dolby Vision, HLG, HDR10 e HDR10+.

Il processore su tutti i modelliè un P5 AI di settima generazione in grado di sfruttare i sofisticati algoritmi AI di Philips per migliorare la definizione dell’immagine e la resa cromatica. Non manca la tecnologia Ambilight Plus che, grazie ai LED RGB posizionati ai lati del televisore, consente di riflettere la loro luce sulla parete, per dare una maggiore spazialità ai contenuti in riproduzione, soprattutto in ambienti scarsamente illuminati. Questo sistema, inoltre, garantisce un’esperienza di visione più confortevole, stancando meno gli occhi.

Il sistema operativo è la nuova versione di Titan OS che, secondo Philips, arriva su queste smart TV con un’interfaccia più intuitiva e più semplice da utilizzare. Naturalmente è anche possibile scaricare le app per principali piattaforme di streaming come Disney+, Netflix, Prime Video,YouTube, PlutoTV e DAZN.

Non mancano nemmeno i canali FAST di Titan OS, i Titan Channels che consentono agli utenti di vedere gratuitamente diversi contenuti in streaming ma con annunci pubblicitari. Per un’attività di visione più classica non mancano il decoder per il digitale terrestre DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono quattro porte HDMI 2.1 (con ARC e con eARC), il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e due porte USB. Tra le altre particolarità di questo device c’è la Filmaker Mode utile per calibrare in totale autonomia le impostazioni dell’immagine e riprodurre al meglio le intenzioni del regista. Presente, infine, anche la Game Bar 2.0 col televisore che rileva in automatico quando viene collegata una console, attivando le funzioni per il refresh rate adattivo.

I nuovi televisori della serie Philips MLED950 saranno disponibili a partire da settembre 2025 ma l’azienda produttrice non ha ancora comunicato ufficialmente i prezzi.

Philips MLED910: scheda tecnica

I televisori Philips della serie MLED910 hanno pannelli LCD con retroilluminazione miniLED disponibili nelle configurazioni da 55, 65, 75 e 85 pollici.

Hanno una risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento variabile di nuovo a 144 Hz e una luminosità di picco di 1.000 nit. Garantita anche stavolta la compatibilità con Dolby Vision, HLG, HDR10 e HDR10+.

Il processore anche su queste smart TV è un P5 AI di settima generazione mentre la Ambilight torna nella versione “base”, con un sistema di LED RGB più semplice rispetto a quello della versione Plus. Il sistema operativo è sempre Titan OS con la possibilità di scaricare le applicazioni per le principali piattaforme di streaming e i Titan Channels. Tornano anche qui il decoder per il digitale terrestre DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Speculari all’altro modello le connessioni con quattro porte HDMI 2.1 (con ARC e con eARC), il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e due porte USB. Presenti di nuovo la Filmaker Mode e la Game Bar 2.0 utile per sfruttare al massimo le moderne console.

I nuovi televisori della serie Philips MLED910 saranno disponibili da maggio 2025 ma anche in questo caso non ci sono maggiori informazioni sui prezzi.

Philips PUS9000: scheda tecnica

L’ultimo annuncio di Philips ha introdotto i nuovi televisori della serie PUS900 con pannelli LCD, retroilluminazione LED disponibili nelle configurazioni da 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici.

Anche stavolta tutti i modelli hanno risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento variabile 144 Hz. Garantita anche in questo caso la compatibilità con Dolby Vision, HLG, HDR10 e HDR10+.

Il processore è sempre un P5 AI di settima generazione e anche stavolta torna la Ambilight nella versione “base”. Il sistema operativo è sempre Titan OS con l’accesso alle principali piattaforme di streaming e i Titan Channels. Non mancano il decoder per il digitale terrestre DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Identiche agli altri dispositivi le connessioni con quattro porte HDMI 2.1 (con ARC e con eARC), il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e due porte USB. Tornano di nuovo la Filmaker Mode e la Game Bar 2.0.

Le smart TV della serie Philips PUS9000 saranno disponibili nel corso del 2025 ma al momento non sono state rese note maggiori informazioni.