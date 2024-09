Digitale terrestre, ecco i decoder da comprare per continuare a vedere la Rai

Fonte foto: 123RF.COM

Il grande momento è arrivato. Dopo tanti rinvii finalmente la Rai ha effettuato (in parte) lo switch-off dei suoi canali verso il digitale terrestre di seconda generazione. Cosa vuol dire? Cosa cambia per il pubblico? A livello tecnico, è un cambiamento della decodifica dei canali che assicura una migliore qualità dei contenuti, mentre per il pubblico la modifica può portare anche problemi piuttosto gravi. Infatti, non tutti i televisori sono in grado di "leggere" questo nuovo "segnale", con il risultato che alcuni canali non vengono più mostrati. E questo accade anche con quelli della Rai che hanno effettuato lo switch-off da pochissimi giorni.

Cosa fare nel caso in cui alcuni canali della Rai non vengono più ricevuti dal proprio televisore? Come prima cosa, basta semplicemente effettuare la risintonizzazione della lista canali. Con il passaggio al DVB-T2 alcuni canali potrebbe aver cambiato numerazione, o molto semplicemente hanno bisogno di essere nuovamente sintonizzati. Se questo passaggio non porta nessun risultato, allora si deve fare un altro test. Al numero 558 del digitale terrestre è disponibile un canale di test. Se con il vostro TV non riuscite né a vedere né a sentire i contenuti di questo canale, allora vuol dire che il vostro TV non è compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Cosa fare per tornare a vedere i canali della Rai e più in generale il digitale terrestre? Molto semplice, basta acquistare un decoder da collegare alla presa HDMI o alla presa scart (dipende dal modello di TV) che permette di ricevere questi canali. Di modelli sul mercato ce ne sono diversi, tutti molto simili tra di loro. Se sei alla ricerca di quello perfetto per il tuo TV, ne abbiamo selezionati un paio in offerta su Amazon. Sono in promo, hanno un prezzo accessibile e sono facili da utilizzare e da installare.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Quale decoder del digitale terrestre acquistare per vedere la Rai

Partiamo da questo modello economico e molto semplice da installare. Si collega alla porta HDMI del televisore ed è dotato anche di un pratico telecomando che ti semplifica la sintonizzazione dei canali e la prima installazione. Utilizzando la porta HDMI è compatibile con praticamente qualsiasi televisore e assicura la visione dei canali del digitale terrestre di nuova generazione. Inoltre, ha anche delle funzioni avanzate come la registrazione dei canali, la guida elettronica e supporta la connessione Wi-Fi per vedere app come YouTube.

Deko TV MINI Stick

Se il vostro televisore è un po’ più datato e non ha la presa HDMI, questa è la scelta che da per voi. Si collega al televisore tramite la presa scart ed è di facile installazione. Permette anche di vedere le foto e di ascoltare la musica. Acquistandolo oggi lo paghi meno di 30 euro grazie allo sconto Amazon.

Decoder digitale terrestre

Sempre su Amazon troviamo altre due validissimi decoder per il digitale terrestre. Entrambi si collegano alla porta HDMI ed entrambi sono dotati di telecomando. Anche in questo caso la spesa si aggira sui 25-30 euro.

Decoder DVB-T2 HD

Decoder DVB-T2 HD