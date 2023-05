De'Longhi, la macchina caffè espresso mai così conveniente: va comprata subito

Per gli italiani è, di fatto, un "rito pagano". Possono anche adattarsi a pranzare al volo al bancone di una tavola calda, ma alla colazione fatta in casa difficilmente rinunciano. Per questo, in ogni casa non può mai mancare una macchina per caffè espresso grazie alla quale iniziare la giornata con il piede giusto

La macchina per caffè espresso De’Longhi Icona Vintage coniuga un design ricercato e raffinato con una lunga liste di funzioni degne di macchine dal costo decisamente superiore . Il sistema di estrazione assicura caffè cremoso e profumato, mentre il "Cappuccino System" ti permette di realizzare creme di latte schiumose e dense come quelle del bar. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, è più conveniente che mai: puoi anche pagarla a rate senza interessi né spese di istruttoria.

De’Longhi Icona Vintage

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Completa e versatile, la De’Longhi Icona Vintage ti permetterà di preparare caffè e altre bevande per la colazione come se fossi al bar. La caldaia in acciaio inox a 15 bar "alimenta" un sistema di estrazione che non ha (quasi) nulla da invidiare alle macchine espresso professionali dei bar. Il caffè è cremoso e profumato e, potendo optare se utilizzare cialde o caffè in polvere, potrai anche scegliere la tua miscela preferita.

Il Cappuccino System, poi, permette di sfruttare la forza del vapore per creare una crema di latte schiumosa e densa, grazie alla quale preparare dei cappuccini o latte macchiato degno dei migliori bar in circolazione. Tutto quello che dovrai fare sarà selezionare il pulsante "Cappuccino" nella parte frontale della macchina e attendere che il montalatte manuale inizi a funzionare.

Il design, poi, merita un discorso a parte. I progettisti De’Longhi hanno infatti realizzato un vero e proprio "oggetto di culto", caratterizzato da linee classiche ed eleganti allo stesso tempo. Un piccolo elettrodomestico capace di trasformarsi anche in un oggetto d’arredamento, da esporre in bella vista sul top della vostra cucina.

De’Longhi, la macchina espresso di design a rate senza interessi su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, l’offerta di oggi sulla De’Longhi Icona Vintage è di quelle da non lasciarsi scappare per nessun motivo. La macchina per caffè espresso è infatti disponibile con uno sconto del 42% che permette di risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Acquistandola oggi la si pagherà solamente 139,90 euro, anziché 239,99 euro del prezzo consigliato dal produttore.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime, poi, possono scegliere di pagare a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere la macchina espresso De’Longhi al carrello e poi seguire il normale percorso di acquisto. In questo modo, la Icona Vintage costa 27,98 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi Icona Vintage