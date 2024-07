Amazon, è questa la macchina caffè espresso da comprare oggi: affare per tutti

Fonte foto: 123rf

Iconica e retrò, proprio come dice il nome. La macchina caffè espresso De’Longhi Icona Vintage racchiude tutte le proprie caratteristiche di punta (sia estetiche, sia funzionali) nel nome.

La macchina espresso dello storico marchio italiano permette infatti di realizzare un caffè ottimo – e decine di altre bevande – in maniera semplice e veloce, senza esser però costretti a rinunciare a gusto e sapore. A questo si aggiunge un design ricercato capace di renderla anche un bellissimo completo d’arredamento per la cucina. E grazie all’offerta di oggi su Amazon, la paghi pochissimo: una promozione che permette di risparmiare decine di euro e pagare a rate senza costi aggiuntivi.

Macchina caffè espresso De’Longhi al minimo storico su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un prezzo eccezionale e la possibilità di pagarla a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Questa la promozione disponibile oggi su Amazon sulla macchina espresso dello storico marchio italiano. Potrai così acquistare la Icona Vintage risparmiando decine di euro e dilazionando il pagamento in cinque rate a tasso zero.

Nello specifico, la De’Longhi Icona Vintage è disponibile con uno sconto del 40% sul listino. Acquistandola oggi la si paga 144,00 euro anziché 239,99 euro. Il risparmio è considerevole: ben 95 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore stesso.

A questo, come accennato poco più su, si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza costi aggiuntivi (né interessi né spese di istruttoria). Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono scegliere di pagare in cinque rate: in questo modo la Icona Vintage costa 29 euro al mese per cinque mesi. Praticamente meno di un caffè al giorno (tanto per restare in argomento).

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Facile da utilizzare, completa e versatile. Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche di punta della macchina caffè espresso De’Longhi in offerta su Amazon. A tutto questo, la Icona Vintage aggiunge un design particolarmente ricercato, con linee curve che le donano un’estetica retrò.

Al di là dell’aspetto esteriore, la Icona Vintage offre tutto ciò che si cerca in una macchina espresso: possibilità di utilizzare la propria miscela di caffè preferita; personalizzare l’intensità e la lunghezza dell’estrazione e realizzare bevande di ogni genere oltre al caffè.

Il solido portafiltro può essere utilizzato sia con caffè in polvere – quindi si può scegliere la miscela per macchine caffè espresso che più si preferisce – sia con cialde ESE. Grazie al dispositivo crema, poi, sarà possibile estrarre un caffè profumato e cremoso come quello del proprio bar preferito.

Il Cappuccino System, con il suo montalatte manuale, è perfetto per preparare cappuccini e bevande a base di latte con una crema soffice e corposa come quella del bar. Non solo: grazie al montalatte si potranno realizzare tisane, infusi e tè in una manciata di secondi.

