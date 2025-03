Prezzo stracciato per la macchina espresso De'Longhi: va comprata subito

Fonte foto: 123rf

Il piacere di bere un ottimo caffè espresso, fatto a regola d’arte e con la possibilità di scegliere la miscela di caffè che più piace. Tutto questo (e molto altro) è reso possibile dalla De’Longhi Icona Vintage, macchina espresso dello storico marchio italiano oggi disponibile su Amazon al minimo storico.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Con la macchina caffè espresso De’Longhi avrai infatti la possibilità di scegliere la miscela di caffè che preferisci, impostare lunghezza e intensità in base ai tuoi gusti. Potrai così crearti un caffè che rispetti a pieno le tue preferenze in tema di caffè. Insomma, un vero e proprio inno alla libertà di espressione sotto forma di macchina espresso.

Grazie alla promozione garantita da Amazon, poi, ti costa davvero poco. Comprandola adesso risparmi oltre 100 euro e fai un vero e proprio affare.

DeLonghi Icona Vintage

Sconto esagerato per la macchina caffè espresso De’Longhi: offerta e prezzo finale

Lo sconto di oggi sulla macchina caffè espresso di De’Longhi è di quelli che non si vedono troppo spesso. Anzi, un ribasso del genere viene proposto molto, molto raramente. Anche su Amazon.

La De’Longhi Icona Vintage è disponibile con uno sconto del 46% e la paghi 128,99 euro. Un risparmio considerevole rispetto al listino di 240 euro: comprando la macchina espresso dello storico marchio italiano ora ti costa oltre 110 euro in meno.

DeLonghi Icona Vintage

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Bere un buon caffè in casa ogni volta che vuoi, senza rinunciare a stile ed eleganza. Grazie alle forme ricercate e al design retrò, la De’Longhi Icona Vintage farà bella mostra di sé sul pianale della tua cucina. Ma oltre alla linee sinuose c’è molto di più: la macchina espresso dello storico brand italiano è progettata per garantirti sempre la migliore esperienza possibile e darti l’opportunità di bere un caffè che abbia ben poco da invidiare a quello del bar di fiducia.

Merito del sistema di infusione di livello professionale che, con la pompa a 15 bar, riesce a estrarre il meglio dalla miscela di caffè che intendi usare. Grazie al portafiltro 2 in 1, infatti, potrai utilizzare sia caffè in polvere (da acquistare in grani e macinare pochi istanti prima di utilizzarlo con un macinacaffè elettrico) sia cialde ESE. In questo modo non sarai obbligato a utilizzare cialde preconfezionate e avrai la libertà di bere il caffè esattamente come piace a te.

Non manca, infine, il montalatte manuale del Cappuccino System grazie al quale potrai creare una crema di latte soffice e schiumosa come quella del bar. Potrai così fare cappuccini, latte macchiato e caffè macchiato a regola d’arte senza difficoltà e senza dover necessariamente uscire di casa. Non solo: l’acqua bollente del pannarello può essere utilizzata anche per preparare tè, tisane e infusi in una manciata di secondi.

DeLonghi Icona Vintage