DeLonghi, sconto esagerato sulla macchina caffè espresso: la paghi pochissimo

I gusti e le abitudini possono anche essere diversi, ma la stragrande maggioranza degli italiani non può non concordare che il modo migliore di iniziare la giornata è sorseggiando un buon caffè caldo. E quando si parla di caffè, almeno in Italia, non si può che parlare di caffè espresso.

Con la De’Longhi Icona Vintage, bere un caffè espresso fatto a regola d’arte ogni volta che si vuole sarà tanto semplice quanto veloce. La macchina espresso dello storico marchio italiano consente di personalizzare ogni singola fase del processo di estrazione della bevanda: potrai scegliere la miscela che preferisci; deciderne la lunghezza e l’intensità. Insomma, una bevanda a tua "immagine e somiglianza" per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, la macchina espresso dello storico marchio italiano è più conveniente che mai. Non solo potrai acquistarla al prezzo più basso di sempre, ma potrai anche scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese per l’istruttoria.

De’Longhi Icona Vintage a tasso zero su Amazon: offerte, rate e prezzo finale

Una promo da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sulla De’Longhi Icona Vintage. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è disponibile con uno sconto del 44% sul listino. Comprandola oggi la paghi 133,99 euro anziché 239,00 euro, con un risparmio superiore a 100 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento può scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero e senza nessuna spesa di istruttoria. In questo modo, la De’Longhi Icona Vintage costa 26,80 euro al mese per cinque mesi. Praticamente meno di quello che ti costerebbe un caffè bevuto al bar ogni giorno.

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Semplicità e personalizzazione. Queste le due caratteristiche di spicco della macchina caffè espresso in offerta al minimo storico su Amazon. Come accennato inizialmente, infatti, la De’Longhi Icona Vintage permette di personalizzare ogni singolo passaggio dell’estrazione del caffè.

Il portafiltri permette di utilizzare sia cialde ESE sia caffè in polvere. Sarai così libero di impiegare la tua miscela di caffè preferita, senza dover necessariamente utilizzare capsule del produttore. Potrai acquistare caffè in grani e macinarli al momento, per un aroma e un sapore migliori di quelli del bar.

Con i comandi frontali sarai poi in gradi di scegliere la lunghezza e l’intensità della bevanda, per un caffè tarato esattamente sui tuoi gusti o sulla tua volontà di sperimentare nuove ricette e nuovi sapori. Il tutto in maniera assolutamente intuitiva e veloce.

Il montalatte manuale, infine, ti permette di preparare una crema di latte spumosa e soffice come quella del tuo bar preferito, per un cappuccino che non teme confronti. Allo stesso tempo, puoi utilizzare il pannarello per avere acqua calda istantanea e preparare tè, infusi e tisane ogni volta che vorrai.

