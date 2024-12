De'Longhi, la macchina caffè espresso ti costa pochissimo: sconto esagerato

Fonte foto: 123rf

Regina di semplicità. Non c’è molto altro da aggiungere sulla Icona Vintage di De’Longhi. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano fa infatti della semplicità d’uso il suo cavallo di battaglia, permettendoti di preparare un ottimo caffè in pochissimo tempo.

Ciò non vuol dire, però, che si debbano fare rinunce sul fronte delle funzionalità o della qualità delle bevande che preparerai. Con il suo portafiltro doppio e il sistema di infusione di livello professionale, infatti, la Icona Vintage è perfetta per preparare ottime bevande per la colazione per tutta la famiglia.

Il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale. Grazie allo sconto top che trovi oggi su Amazon, la macchina caffè espresso professionale del marchio italiano è al minimo storico: la paghi pochissimo e risparmi più di 100 euro.

DeLonghi Icona Vintage

De’Longhi, la macchina caffè espresso a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella disponibile oggi sulla macchina caffè espresso del produttore italiano. La Icona Vintage non è solo disponibile al prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon, ma può essere acquistata anche a rate senza alcun costo aggiuntivo (tasso zero e nessuna spesa di pratica).

Oggi la Icona Vintage è scontata del 47% e puoi acqusitarla a 128,00 euro anziché 239,90 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: ti costa oltre 110 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in cinque rate a tasso 0 e senza costi di istruttoria. Optando per questa modalità, la De’Longhi Icona Vintage costa 25,6 euro al mese per cinque mesi. Praticamente meno di un caffè al giorno.

DeLonghi Icona Vintage

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come abbiamo detto poco più sopra, preparare un buon caffè con la Icona Vintage è tanto semplice quanto veloce. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano ti permette di utilizzare sia caffè in polvere sia cialde ESE. Potrai così facilmente trovare la miscela che più ti piace e utilizzarla per bere un ottimo caffè ogni volta che vorrai.

L’intuitivo pannello di gestione raccoglie tutti i pulsanti per gestire facilmente le varie funzioni della Icona Vintage. Da qui puoi gestire la lunghezza del caffè e l’intensità, oltre ad azionare il cappuccinatore manuale. Grazie al pannarello potrai montare una crema di latte densa e soffice come quella del tuo bar preferito, per un cappuccino o un caffè latte cremoso e gustoso.

Sempre attraverso il pannarello manuale potrai avere istantaneamente acqua calda da utilizzare per preparare nel giro di pochi istanti delle tisane, degli infusi o tè da bere nelle fredde serate invernali.

DeLonghi Icona Vintage