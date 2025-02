Prezzo crollato per la macchina espresso De'Longhi: va comprata ora

Fonte foto: 123rf

Caffè a regola d’arte pronto in una manciata di secondi, senza perder troppo tempo in settaggi e preparativi vari. Con la Icona Vintage di De’Longhi potrai bere un caffè che ha ben poco da invidiare a quello del tuo bar preferito ogni volta che vorrai, comodamente seduto in casa.

La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano ti permette di preparare un buon caffè in maniera semplice e veloce: il sistema di infusione ed estrazione è paragonabile a quello delle macchine (ben più costose) dei bar, senza però che occupi lo stesso spazio o richieda la stessa "maestria" nell’impostare il tutto.

La promozione di oggi su Amazon la rende ancora più conveniente di quanto già sia. Lo sconto top fa scendere il prezzo al punto più basso mai fatto registrare sul portale di ecommerce per eccellenza. Comprandola adesso risparmi decine di euro e fai un vero affare.

Sconto esagerato per la macchina caffè espresso DeLonghi: offerta e prezzo finale

Un prezzo così basso non si era mai visto prima. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano, infatti, è disponibile su Amazon al minimo storico sia nella colorazione Beige sia nella colorazione Nera.

La De’Longhi Icona Vintage è scontata del 44% e la paghi 133,99 euro anziché 239,99 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: comprandola adesso risparmi quasi 110€. Una promozione senza precedenti.

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il suo sistema di infusione ed estrazione di livello professionale, la De’Longhi Icona Vintage ti permette di bere caffè cremosi e profumati come quelli del tuo bar di fiducia. La caldaia in acciaio inox, unita alla pompa da 15 bar e al sistema Thermoblock, infatti, permettono di riscaldare velocemente l’acqua e completare il processo di estrazione in circa 25-30 secondi. La bevanda sarà

Il porta filtro con dispositivo crema ti permette di utilizzare sia caffè in polvere, sia cialde ESE. In questo modo potrai scelgiere la tua miscela di caffè preferita e, grazie a un macinacaffè elettrico, macinare il caffè in grani prima di preparare il tuo caffè. In questo modo, ovviamente, l’aroma e il sapore saranno migliori.

Grazie al Cappuccino System, poi, potrai preparare ogni volta che vorrai una crema di latte densa e spumosa come quella del tuo bar preferito. Con il montalatte manuale, infatti, potrai montare facilmente il latte e bere un cappuccino (o un latte macchiato, o un caffè macchiato) ogni volta che vorrai in una manciata di secondi. Non solo: l’acqua calda del pannarello può essere utilizzata anche per preparare tè, tisane e infusi a tutte le ore del giorno.

