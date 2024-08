La macchina caffè espresso DeLonghi costa pochissimo: offerta imperdibile

La Icona Vintage permette di preparare ottimi caffè e altre bevande per la colazione in maniera semplice e veloce. Lo sconto di oggi fa crollare il prezzo al minimo storico.

Per milioni di italiani (e non solo) non c’è niente di meglio di un buon caffè per iniziare la giornata. Il solo profumo, intenso e delicato al tempo stesso, aiuta a risvegliarsi in maniera energica e decisa. Per farlo, però, è necessario avere una macchina caffè espresso che permetta di bere un caffè a regola d’arte, come quello dei migliori bar.

La De’Longhi Icona Vintage, ad esempio, permette di preparare ottimi caffè e altre bevande per la colazione in una manciata di secondi. La macchina espresso dello storico produttore italiano, infatti, è dotata di componenti di livello professionale per permetterti di estrarre un caffè che non ha niente da invidiare a quello del tuo barista di fiducia. E grazie alla promozione di oggi su Amazon, è più conveniente che mai: un prezzo del genere non si era mai visto in precedenza.

Macchina espresso De’Longhi a prezzo stracciato: oggi ti costa pochissimo

Tra le migliori offerte che troverete oggi su Amazon. E non solo nella categoria "Elettrodomestici" o "Cucina", ma in assoluto. La De’Longhi Icona Vintage può essere acquistata sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza con uno sconto sul listino del 47%, poco più della metà insomma.

Acquistandola adesso la paghi più di 126 euro contro i 239,90 euro del prezzo consigliato dallo storico produttore italiano. Il risparmio è considerevole: la De’Longhi Icona Vintage ti costa per 110 euro in meno del listino.

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La macchina caffè espresso De’Longhi in offerta oggi su Amazon coniuga design ricercato e funzionalità di livello professionale, per un caffè cremoso e profumato come quello del tuo bar preferito. La Icona Vintage, infatti, cattura immediatamente lo sguardo con le sue linee arrotondate e retrò, adattandosi alla perfezione con qualunque stile di arredamento tu abbia scelto.

Sotto le eleganti spoglie, poi, batte un cuore degno di una macchina espresso professionale. La pompa ad alta pressione e il sistema di estrazione assicurano che il caffè venga estratto sempre alla temperatura ideale. In questo modo riuscirai a ottenere il meglio dalla miscela di caffè che hai scelto e potrai bere ogni volta che vorrai un caffè degno del miglior bar.

La Icona Vintage di De’Longhi, infatti, monta un portafiltri che consente sia di utilizzare caffè macinato per macchine espresso sia cialde ESE compatibili. Sarai libero di continuare a utilizzare la stessa miscela di chicchi utilizzata per la moka (macinata in maniera differente, ovviamente), senza esser costretto a cambiare i tuoi gusti e le tue preferenze.

Il montalatte manuale, infine, permette di preparare una crema di caffè densa e soffice come quella del bar. Ideale, dunque, per bere deliziosi cappuccini, latte macchiato e caffè macchiato ogni volta che vorrai. Il pannarello, inoltre, può essere utilizzato per preparare tè, infusi e tisane nel giro di pochissimi secondi.

