Ecovacs, il robot aspirapolvere è in offerta a un prezzo mai visto prima

Oggi trovi l'Ecovacs Deebot X1 Plus in offerta con uno sconto del 55% e risparmi 600 euro sul prezzo di listino.

Fonte foto: Ecovacs

Anche i robot aspirapolvere hanno fatto dei passi da gigante in questi ultimi anni. E lo testimoniano i tanti dispositivi lanciati in questi ultimi anni che assicurano prestazioni e funzionalità mai visti prima. I modelli più avanzati non sono delle semplici aspirapolveri, ma sono anche in grado di lavare il pavimento grazie al serbatoio dell’acqua integrato e alle speciali spazzoli. Alcuni modelli sono anche dotati di stazione di svuotamento integrata, in questo modo non dovrai scaricare il sacchetto ad ogni pulita, ma ci penserà in automatico il robot a depositare lo sporco nella stazione. Tutte funzionalità che troviamo nell’Ecovacs Deebot X1+, robot aspirapolvere super potente e che oggi trovi anche in offerta speciale su Amazon al minimo storico.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Il robot è in promo con uno sconto del 55% e lo paghi meno di metà prezzo risparmiando ben 600 euro su quello di listino. Per un robot aspirapolvere con funzionalità evolute e utilissimo nella vita di tutti i giorni si tratta di un super prezzo da non farsi sfuggire. Approfittane subito prima che l’offerta svanisca.

Ecovacs Deebot X1+: prezzo, offerta e sconto

Oggi trovi l’Ecovacs Deebot X1+ in offerta con uno sconto speciale del 55% che fa scendere il prezzo a 499 euro. Si tratta del minimo storico e di un’occasione mai vista prima per questo robot aspirapolvere top di gamma. Il risparmio è sostanziale: ben 600 euro. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. La disponibilità del robot è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, come da vecchie disposizioni di Amazon. Non approfittarne sarebbe un errore gravissimo.

Ecovacs Deebto X1+: le caratteristiche tecniche

L’aggettivo Plus non è casuale: la potenza di aspirazione di ECOVACS DEEBOT X1+ è elevata e la vaschetta si svuota in soli 10 secondi. Il sacchetto della polvere monouso è ampio e può essere utilizzato per un massimo di 60 giorni (dipende ovviamente dall’utilizzo personale). Grazie al fatto che si dotato di doppie spazzole laterali, di una spazzola principale galleggiante, e di una potenza di aspirazione di 5000 Pa, ma anche di un sistema di lavaggio rotante OZMO™ Turbo 2.0, l’elettrodomestico mette insieme pulizia, aspirazione e lavaggio. Riuscendo a rimuovere anche lo sporco più ostinato e negli angoli più irraggiungibili. Quest’ultimo è dotato di piastra vibrante è completamente alternato a 600 vibrazioni/min. Il che offre un’elevata efficienza di pulizia.

L’elettrodomestico si muove in casa con la massima disinvoltura, grazie al fatto che vanti una potenza di elaborazione straordinaria garantita dall’intelligenza artificiale e una telecamera RGB con tecnologia Autopilot per il migliore rilevamento degli ostacoli. La funzione TrueMapping 2.0 elabora una precisa mappa della casa e assicura spostamenti rapidi ed efficienti.

