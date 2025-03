Ecovacs, il robot aspirapolvere professionale a metà prezzo: sconto esagerato

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X5 OMNI è in promo su Amazon con uno sconto del 48% e risparmi più di 600 euro. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

I robot aspirapolvere sono diventati il miglior alleato in casa per chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia del pavimento. E il motivo è molto semplice: sono completamente autonomi e basta gestirli tramite l’app dello smartphone per farli funzionare. In questi ultimi anni, sono diventati sempre più utili e sempre più intelligenti, grazie alle tante funzioni aggiunte dai produttori. Come nel caso dell’Ecovacs Deebot X5 OMNI che oggi troviamo in promo su Amazon con uno sconto del 48% che fa risparmiare più di 600 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Quale è la particolarità di questo robot aspirapolvere? In primis, oltre ad avere una grande potenza di aspirazione dello sporco, è anche in grado di lavare il pavimento, il tutto in un’unica passata e con un lavaggio ad acqua calda a 70 gradi. Inoltre, viene venduto insieme alla stazione per lo svuotamento automatico e ti dimenticherai di averlo in casa. Tecnologie innovative e sensori avanzati permettono di mappare perfettamente tutte le stanze della tua abitazione. Pulire casa non è mai stato così semplice.

Ecovacs Deebot X5 OMNI

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ecovacs Deebot X5 OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco un’occasione che non devi farti scappare. Prezzo stracciato per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X5 OMNI grazie allo sconto del 48% che te lo fa pagare 699 euro. Si tratta del minimo storico e lo paghi quasi la metà risparmiando più di 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 139,80 euro al mese. Inutile dire che è una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon per un robot aspirapolvere con queste caratteristiche.

L’elettrodomestico è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa, ma difficilmente ne resterai deluso.

Ecovacs Deebot X5 OMNI

Ecovacs Deebot X5 OMNI: le caratteristiche tecniche

Passiamo ora in rassegna le tante caratteristiche tecniche del robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X5 OMNI. Lo sporco non avrà più scampo: questo elettrodomestico è stato progettato con un design unico e sottilissimo, per poter facilmente pulire anche sotto i divani e i letti. Non dovrai più sdraiarti sul pavimento o stressare la schiena per abbassarti. La tecnologia TruEdge Adaptive Edge Mopping, inoltre, fa sì che la pulizia sia approfondita grazie al lavaggio accurato. Si muove con disinvoltura in casa grazie alla presenza di sensori di ultima generazione con una prossimità pari a 1 mm. Protegge anche i tappeti grazie al fatto che la piastra del panno di pulizia viene sollevata di 15mm. La precisione dei movimenti è garantita da una scansione dell’ambiente basato su algoritmi di imaging 3D avanzati.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X5 OMNI non è solo preciso, ma anche potente: è dotato di una potenza di aspirazione pari a 12800Pa, che lavora di concerto con la spazzola principale. Da sottolineare anche la presenza del sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo 2.0. Ideale anche per rimuovere i peli degli animali domestici, grazie al fatto che monti matrici di doppi denti a pettine per la guida del flusso e una nuova spazzola anti-aggrovigliamento con setole piatte di 21° e setole inclinate verso l’esterno. Tutto è automatico: riempimento, svuotamento, pulizia dei moci tramite lavaggio a vapore caldo con acqua a 70°C per rimuovere anche le macchie più ostili. Grazie alla app gratuita, installabile sia sui dispositivi Android che Apple, potrai gestirlo facilmente dal tuo telefono, sfruttando anche funzioni come Widgets e Dynamic Island. Torna alla stazione OMNI all-in-one da solo quando la batteria si sta esaurendo.

Ecovacs Deebot X5 OMNI