Ecovacs, robot aspirapolvere a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Il bundle di Ecovacs per la pulizia domestica è in offerta con uno sconto del 52% e al prezzo più basso di sempre. Dotato di scopa elettrica e robot aspirapolvere

Amazon è una miniera di offerte incredibili e quella si cui ti parliamo oggi ne è la dimostrazione. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile l’Ecovacs T30S Combo Complete con uno sconto del 52% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 850 euro su quello di listino. Numeri che che fanno capire quanto la promo sia straordinaria. Le condizioni di acquisto sono ulteriormente migliorate dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, una promo unica che non devi assolutamente farti sfuggire,

L’Ecovacs T30S Combo Complete è il bundle perfetto per la pulizia della tua abitazione. Parliamo di un bundle 2 in 1 dotato sia del robot aspirapolvere e lavapavimenti, sia della classica scopa elettrica senza fili. Puoi riporre tutto dentro la stessa stazione di svuotamento e occupare pochissimo spazio. Sia il robot aspirapolvere sia la scopa elettrica sono dotati delle migliori tecnologie del momento e assicurano una pulizia completa e profonda della tua abitazione. Insomma, se vuoi risparmiare e acquistare elettrodomestici con una qualità elevata, questa è l’offerta che fa per te.

ECOVACS T30S COMBO COMPLETE

Ecovacs T30S Combo Complete: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco la classica promo Amazon che non devi farti scappare. Da oggi il bundle per la pulizia Ecovacs T30S Combo Complete è in promo con uno sconto del 52% che fa crollare il prezzo a 799 euro, con un risparmio netto rispetto a quello di listino di ben 850 euro. Si tratta di una delle migliori offerte di tutto il web e non devi fartela sfuggire. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,80 euro al mese.

Acquistando oggi il robot aspirapolvere di Ecovacs lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti e spediti da Amazon.

Ecovacs T30S Combo Complete: le caratteristiche tecniche

Il robot lavapavimenti aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30S COMBO COMPLETE viene offerto su Amazon insieme alla scopa elettrica dotata di quattro diverse spazzole, così suddivise: mini spazzola elettrica, spazzola piatta, bocchetta per fessure e spazzola elettrica ZeroTangle con tubo di prolunga. Lo sporco non avrà più scampo, sarà raggiunto ovunque si annidi. Per quanto concerne il robot, la stazione di ricarica è così capiente da consentire uno svuotamento completo di entrambi gli aspirapolvere. Oltre al lavaggio del mocio, lo disinfetta anche grazie all’acqua calda a 70°. La tecnologia ZeroTangle fa sì che rimuova facilmente capelli e peli di animali senza grovigli. La tecnologia TruEdge, invece, consente una eccellente pulizia dei bordi, per una copertura del 99% dell’aria da pulire.

Il meccanismo di sollevamento e abbassamento dei moci permette di rimuovere la polvere efficacemente, ma anche di salvaguardare eventuali tappeti presenti sul pavimento. Potenza di aspirazione fino a 11.000 Pa, che viene azionata da un motore innovativo e da una tecnologia del flusso d’aria. Qualora fosse presente uno sporco più ostile, prevede un rilavaggio dei moci e torna alla carica dello sporco nella zona individuata. Si muove con disinvoltura scansando gli ostacoli, grazie alla funzione TrueDetect 3D 3.0 combinata con un’altra funzione altamente tecnologica: la TrueMapping 2.0, tramite la quale mappa rapidamente e con estrema precisione la tua casa. Puoi gestirlo l’aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs comodamente a voce (compatibile con Alexa) o tramite smartphone.

