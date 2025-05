Prezzo stracciato per il robot aspirapolvere: risparmi centinaia di euro

Smart e silezioso, il robot del marchio cinese assicura una pulizia impeccabile in pochissimo tempo. Oggi lo trovi a un prezzo mai visto: risparmi oltre 500 euro.

Fonte foto: Ecovacs

Scopa, paletta e mocho possono andare tranquillamente in pensione. E tu potrai dedicare il tempo che impiegavi a spazzare e lavare il pavimento ad attività che ti piacciono sicuramente di più. Con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X1 Omni, infatti, non dovrai più prendere tra le mani scopa e scopettone: alla pulizia dei pavimenti penserà lui.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il robot del marchio cinese è infatti in grado di muoversi in completa autonomia tra le varie stanze della tua abitazione, di aggirare ostacoli imprevisti e dosare alla perfezione potenza di aspirazione e quantità di detergente. In questo modo è capace di garantirti una pulizia impeccabile di tutte le superfici senza che tu debba muovere un dito.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, lo rende più economico che mai. Se decidi di acquistarlo adesso approfitti di uno sconto sensazionale che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre.

Ecovacs Deebot X1 Omni

Sconto mai visto sul robot Ecovacs Deebot X1 Omni: offerta e prezzo finale

Comprare il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs non è mai stato così conveniente come oggi. Il Deebot X1 Omni è disponibile con uno sconto del 59% sul listino: comprandolo oggi lo paghi 459,00 euro anziché 1.118 euro come consigliato dallo stesso produttore. La promo fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi 650 euro e fai un vero e proprio affare.

Ecovacs Deebot X1 Omni

Ecovacas Deebot X1 Omni scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Pulizia impeccabile in poco tempo e in maniera (quasi) del tutto silenziosa. Il sistema di pulizia in quattro fasi assicura infatti una pulizia profonda ed efficiente senza disturbarti. Le doppie spazzole laterali convogliano polvere e sporco verso il centro del robot, dove la spazzola rotante la solleva verso il potente sistema di aspirazione.

Il doppio panno rotante pressurizzato entra in funzione dopo il sistema di aspirazione e assicura una completa rimozione di qualunque tipologia di macchie, anche le più ostiche. I due panni ruotano fino a 180 volte al minuto, garantendo così pavimenti puliti e brillanti.

Il sistema di navigazione sfrutta sensori di luce strutturata 3D e avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per evitare oggetti e ostacoli imprevisti e calcolare alla perfezione il miglior percorso di pulizia per ottimizzare i consumi. Dall’app, poi, puoi visualizzare la planimetria del tuo appartamento rilevata dai sensori del robot aspirapolvere e selezionare quali sono le aree da pulire e quali, invece, no.

La stazione OMNI 6 in 1, infine, rende ancora più autonomo e indipendente il robot aspirapolvere del produttore cinese. Oltre a ricaricarne la batteria, infatti, la base all-in-one permette di svuotare il serbatoio della polvere e dell’acqua sporca, fare "refill" di acqua pulita, lavare e asciugare il panno per la pulizia dei pavimenti.

Ecovacs Deebot X1 Omni