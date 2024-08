Ecovacs Deebot T20e Omini, con lo sconto incredibile di Amazon il prezzo sprofonda

Fonte foto: Ecovacs

Ad agosto le offerte eccezionali non vanno in vacanza. E ne è la dimostrazione la promo disponibile su Amazon per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e Omni disponibile oggi su Amazon con un doppio sconto incredibile. Infatti, allo sconto del 57% presente in pagina puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro. In questo modo il risparmio totale è di ben 850 euro e approfitti di una delle migliori promo disponibili oggi sul sito di e-commerce.

Il robot aspirapolvere di Ecovacs è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Dotato delle migliori tecnologie e componenti disponibili sul mercato, assicura una pulizia rapida e completa dell’abitazione. Ma non solo, è anche in grado di mappare alla perfezione tutta l’abitazione e di lavare il pavimento. Inoltre, grazie alla stazione per lo svuotamento non dovrai ogni giorno eliminare la polvere raccolta, ma lo farà autonomamente. Un elettrodomestico che non può mancare nella tua abitazione e che ti semplifica la vita.

Ecovacs Deebot T20e Omni

Ecovacs Deebot T20e Omni: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e Omni. Oggi è disponibile su Amazon con uno doppio sconto che fa sprofondare il prezzo. Infatti oggi lo paghi 549 euro invece di 1.399 euro, con un risparmio netto di ben 850 euro (lo sconto è superiore al 60%). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto. Grazie alla consegna rapida di Amazon lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e hai anche tutto il tempo per provarlo: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo. Come tutte le offerte con coupon ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: potrebbe terminare molto presto, anche perché solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 700.

Ecovacs Deebot T20e Omni: le caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e Omni è unico nel suo genere. Si tratta di un modello all-in-one dotato di stazione per lo svuotamento automatico e anche di lavare il pavimento utilizzando acqua calda eliminando anche le macchie più ostinate. Un aiuto fondamentale nella pulizia quotidiana della tua casa.

Ecovacs, grazie ai tanti anni di esperienza nel settore, ha dotato questo suo robot di componenti di ultima generazione e di tecnologie innovative. Sulla scocca trovi tanti sensori in grado di mappare efficacemente ogni angolo della tua abitazione e tramite l’app puoi scegliere l’intensità della pulizia e quali stanze pulire. Puoi anche creare delle routine giornaliere grazie all’utilizzo degli assistenti vocali. Oltre a mappare tutta l’abitazione, i sensori sono anche in grado di riconoscere gli ostacoli e di evitarli in modo da non rovinare oggetti, muri e battiscopa.

Come anticipato, il robot è dotato anche di una comoda stazione di svuotamento. Ogni volta che termina la pulizia del pavimento, è lo stesso robot che svuota il sacchetto ed è già pronto per ricominciare. In questo modo il lavoro manuale è ridotto al minimo. Un robot completo, tecnologico e da oggi anche a un super prezzo.

