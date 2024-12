Fonte foto: Ecovacs

Tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti più interessanti sul mercato c’è sicuramente l’Ecovacs Deebot T30S Combo, una soluzione completa per la pulizia domestica che combina tecnologia avanzata e una grande versatilità in un unico sistema.

Questo dispositivo, infatti, integra un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta con un’aspirapolvere senza fili, per una pulizia completa in qualsiasi scenario d’utilizzo.

Grazie all’esclusiva offertasuAmazon, questo dispositivo scende al minimo storico e può essere acquistato per meno di 900 euro, uno sconto irripetibile che bisogna cogliere al volo.

Ecovacs Deebot T30S Combo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con aspirapolvere wireless

Ecovacs Deebot T30S Combo: scheda tecnica

Ecovacs Deebot T30S Combo è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta con stazione di ricarica che, in più, include anche un utilissimo aspirapolvere senza fili, rappresentando una soluzione per la pulizia della propria abitazione a 360°.

Sotto al robot ci sono: una spazzola rotante laterale per la raccolta della polvere e una spazzola centrale a rullo con tecnologia ZeroTangle che evita la formazione di grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione è di 11.000 Pascal.

Non mancano, naturalmente, i due moci rotanti per lavare i pavimenti e che vengono sollevati in automatico fino a 9 mm quando vengono rilevati tappeti o altre superfici delicate. Molto interessante il sistema TruEdge che permette alla piastra dei mocio può estendersi lateralmente per pulire anche i bordi.

Per quanto riguarda la navigazione negli ambienti domestici c’è un sistema di mappatura TrueMapping 3.0, Slam e AIVI 3D 2.0. Grazie alla tecnologia TrueDetect 3D 3.0, inoltre, il robot riesce a riconoscere gli ostacoli, evitandoli senza problemi.

Tramite l’app Ecovacs Home è possibile monitorare lo stato del dispositivo e gestire le varie routine per la pulizia. Per chi vuole può utilizzare i comandi vocali dell’assistente YIKO 2.0 oppure Alexa e Google Assistant. La batteria ha una capacità di 5.200 mAh a garanzia di un’autonomia di circa 200/290 minuti, a seconda della modalità di utilizzo.

La stazione di ricarica e svuotamento comprende la vaschetta per l’acqua pulita da 4 litri, quella per l’acqua sporca del lavaggio dei mocio da 3,5 litri e il sacchetto da 3 litri per la raccolta della polvere.

Come appena anticipato dentro la stazione è possibile anche lavare i mocio con acqua calda a 70 gradi. Finito il lavaggio i pannetti vengono asciugati con aria calda così da evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Infine l’Ecovacs Deebot T30S Combo comprende anche l’aspirapolvere senza fili, un prodotto davvero molto leggero che aiuta ulteriormente l’utente a pulire la propria abitazione.

Inclusi nella confezione ci sono anche diversi accessori, tra cui: lo strumento per pulire fessure, la spazzola per spolverare, la spazzola mini-power e la spazzola con tecnologia ZeroTangle.

Per la ricarica e la pulizia del dispositivo si può utilizzare la stazione di ricarica e svuotamento, dove è presente l’apposito alloggiamento.

Ecovacs Deebot T30S Combo: l’offerta Amazon

Per portare a casa l’Ecovacs Deebot T30S Combo bisogna spendere 1.199 euro, tuttavia grazie alle offerte Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 899 euro (-25%, –300 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

Ecovacs Deebot T30S Combo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con aspirapolvere wireless