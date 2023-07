Electrolux, condizionatore portatile a un prezzo speciale: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600

Quale è l’elettrodomestico più ricercato e desiderato in questo periodo dell’anno? Lui, e solamente lui: di cosa stiamo parlando? Del condizionatore portatile, l’oggetto dei desideri di tantissimi italiani e italiane. Il motivo è molto semplice: non è sempre possibile montare i condizionatori a parete e per proteggersi dal caldo afoso l’unica soluzione è un climatizzatore portatile. Sul mercato se ne trovano tantissimi, tutti con caratteristiche e funzionalità differenti. Negli ultimi anni si cominciano a vedere anche condizionatori portatili smart che puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone, in modo da trovare la casa già fresca quando si torna da lavoro. Un esempio è questo modello Electrolux Comfort 600, un climatizzatore top di gamma che oggi troviamo anche in super offerta su Amazon grazie a uno sconto eccezionale del 43% che permette di risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. Una promo eccezionale e che non bisogna farsi scappare: ce ne sono disponibili solamente quattro.

Il climatizzatore ha una potenza di 9.000 BTU, quanto basta per rinfrescare una stanza di circa 25-30 metri quadrati. È adatto, quindi, sia alle abitazioni sia agli uffici, anche grazie alla facilità con cui puoi spostarlo di stanza in stanza e alla semplicità del montaggio. Nella confezione è presente anche il kit realizzato da Electrolux per installarlo facilmente: in pochissimi minuti lo colleghi con la presa d’aria presente nella finestra e il gioco è fatto. Rispetto a tanti altri condizionatori è anche rispettoso dell’ambiente grazie a consumi di energia bassissimi e all’utilizzo del gas ecosostenibile R290. Insomma, approfittatene immediatamente prima che l’offerta termini.

Electrolux Comfort 600

Electrolux Comfort 600 – con pompa di calore

Electrolux Comfort 600: caratteristiche e funzionalità

Il condizionatore Electrolux Comfort 600 è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Assicura ottime prestazioni a un prezzo tutto sommato contenuto. Nella scatola è presente anche il Window Kit che facilita l’installazione del condizionatore e grazie alle rotelle presenti nella parte inferiore puoi anche trasportarlo da stanza a stanza con estrema semplicità.

Il climatizzatore è disponibile in due diverse versioni, una con solo funzione di raffreddamento e l’altra anche con pompa di calore che puoi utilizzare tutto l’anno (questo secondo modello è sempre in offerta, ma costa un po’ di più). Esclusa questa differenza sostanziale, i due modelli sono pressoché identici, a partire dalla potenza di 9000BTU, ideale per una stanza di circa 25-30 metri quadrati. Altra caratteristica che lo contraddistingue dagli altri modelli presenti sul mercato è l’estrema silenziosità che non crea fastidio durante il giorno o la notte.

Electrolux Comfort 600 è anche un condizionatore smart: tramite l’app lo puoi controllare da remoto e impostare le funzionalità che soddisfano le tue esigenze. In questo modo puoi trovare l’abitazione con il clima ideale ogni volta che torni da lavoro. L’elettrodomestico ha anche ricevuto la classe di efficienza energetica A, il che vuol dire che consuma poca energia. Inoltre, è rispettoso dell’ambiente come dimostra l’utilizzo del gas refrigerante sostenibile R290 he riduce il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del condizionatore portatile del 99,8% rispetto ai condizionatori portatili che utilizzano R410a.

Condizionatore portatile Electrolux: prezzo, sconto, offerta Amazon

Super promo per il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600. Come detto troviamo in offerta sia la versione con il solo raffreddamento, sia il modello con pompa di calore in grado di fare anche aria calda. Partiamo con il promo modello, il più interessante per quanto riguarda lo sconto.

Il climatizzatore Electrolux Comfort 600 EXP26U339AW è in promo a un prezzo di 399€ con uno sconto di ben il 43%. Il risparmio è esagerato: ben 300€ e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Come detto la disponibilità è limitata e dovete essere molto veloci nell’approfittarne.

Electrolux Comfort 600

Per la versione con pompa di calore bisogna spendere un pochino di più. Il prezzo è di 499€ con uno sconto del 33%. In questo caso il risparmio è di 250€ e c’è sempre la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Entrami i modelli sono già disponibili e per la consegna gratuita bisogna aspettare pochissimi giorni.

Electrolux Comfort 600 – con pompa di calore