Condizionatore portatile, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: affare immediato

Il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 è in offerta con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Affare assoluto da non farsi scappare.

È uno dei migliori affari di questo fine mese. Parliamo del condizionatore portatile Electrolux Comfort 600, uno dei grandi elettrodomestici per la casa più venduti e acquistati su Amazon. Da oggi diventa un’occasione unica da non farsi sfuggire: il merito è dello sconto del 47% che fa scendere il prezzo praticamente alla metà e ti permette di risparmiare più di 300 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon.

Un climatizzatore portatile tra i più amati dagli utenti e disponibile in esclusiva su Amazon a questo prezzo. Solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 400 e questo fa capire la bontà dell’elettrodomestico. Potenza pari a 9.000 Btu, perfetto per rinfrescare in poco tempo una stanza di 25-30 metri quadrati. Lo puoi spostare di stanza in stanza senza nessuna fatica e questo lo rende perfetto siam per la casa sia per l’ufficio. Inoltre, lo puoi anche gestire da remoto tramite l’app Electrolux. La miglior soluzione che puoi trovare oggi sul web.

Electrolux Comfort 600 in offerta: prezzo e sconto Amazon

Occasione unica con l’offerta di fine stagione di Amazon. Da oggi trovi il condizionatore portatile in promo a un prezzo di 369 euro, con uno sconto netto del 47%. Il risparmio è notevole e supera i 330 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 73,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Come per tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni venduti e spediti da Amazon, hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Gratuitamente Amazon effettua il servizio di ritiro con disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre spendendo 10 euro hai anche il disimballaggio di quello nuovo. Con una spesa complessiva di 35 euro ottieni l’installazione del condizionatore portatile. La disponibilità del prodotto è immediata e lo ricevi direttamente a casa.

Electrolux Comfort 600: caratteristiche e funzionalità

Il momento migliore per acquistare un condizionatore portatile. La stagione estiva è quasi terminata, ma il caldo si fa ancora sentire. Ed è in questo periodo che i condizionatori portatili vengono scontati pesantemente per essere ancora appetibili. Acquistandolo oggi risparmi centinaia di euro e sei già pronto per la prossima stagione.

L’Electrolux Comfort 600 è il miglior acquisto che puoi fare oggi. È dotato di tutte le caratteristiche che cerchi in un climatizzatore portatile. Potenza fino a 9.000 Btu che copre una stanza di circa 25-30 metri quadrati. Il montaggio e l’utilizzo sono molto semplici e hai anche la possibilità di gestirlo da remoto tramite l’app per smartphone di Electrolux. Grazie al kit per le finestre lo monti molto facilmente e hai una dispersione minima, risparmiando energia e inquinando molto meno.

In tema di sostenibilità ambientale, il climatizzatore Electrolux ha ottenuto la classe di efficienza energetica A e utilizza il gas ecosostenibile R290 che riduce il potenziale di riscaldamento globale.

Rispetto a molti altri condizionatori presenti sul mercato, è anche molto silenzioso e lo puoi tenere acceso la notte senza che ti disturbi il sonno. Puoi impostare facilmente il livello di temperatura in base alle tue necessità. Il condizionatore portatile perfetto per la tua abitazione o il tuo negozio.

