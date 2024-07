Electrolux, il condizionatore portatile a prezzo stracciato: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il condizionatore portatile Electrolux è in offerta con uno sconto del 53% e risparmi più di 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero

Il condizionatore portatile è il re indiscusso degli elettrodomestici in questo periodo dell’anno, e non potrebbe essere altrimenti. Con il caldo afoso di questi giorni, avere in casa un climatizzatore è necessario per stemperare un po’ la temperatura. Purtroppo non tutte le abitazioni, gli uffici e i negozi sono adatti per montare un condizionatore a parete e l’unica soluzione è il climatizzatore portatile. Come ad esempio questo modello Electrolux Comfort 600 che trovi in offerta per il Prime Day di Amazon al minimo storico e con uno sconto top che lo fa diventare un best-buy assoluto.

Questo condizionatore Electrolux ha tutto quello che richiedi a un elettrodomestico di questo tipo. A partire dalla facilità nel montaggio: basta posizionarlo vicino alla finestra in modo da buttare fuori casa i residui di acqua. Inoltre, nella confezione è presente un apposito kit per le finestre che semplifica il montaggio. Ha una potenza di 9.000 Btu, ideale per una stanza di circa 30-40 metri. È acne sostenibile dal punto di vista ecologico: ha ricevuto la classe di efficienza energetica A e utilizza il gas ecosostenibile R290 che ha un impatto minore rispetto a quello utilizzato solitamente. Insomma, una promo veramente unica da non farsi sfuggire.

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600: prezzo e sconto Prime Day

Grazie all’offerta Prime Day di Amazon, il prezzo del climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 scende a soli 499 euro, con uno sconto top rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochi giorni direttamente a casa tua. Approfittane subito: l’offerta scade il 17 luglio alle ore 23:59.

Climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600: caratteristiche e scheda tecnica

Dotato di 4 rotelle e di un kit di installazione a finestra, il condizionatore portatile Comfort 600 di Electrolux è facile da inserire in qualsiasi punto dell’ambiente domestico desideri. La potenza di raffreddamento è pari a 9.000 BTU, ideale per far scendere rapidamente la temperatura all’interno di stanze di medie dimensioni. Questo condizionatore si rivela particolarmente utile anche in inverno, essendo in grado di produrre anche aria calda. Una soluzione all-in-one con cui copri tutto l’anno.

Si gestisce comodamente tramite app, essendo in grado di connettersi alla rete Wi-Fi. Potrai accenderlo, spegnerlo, modularne la forza, programmarlo all’orario che preferisci. L’elettrodomestico utilizza il gas refrigerante R290, il che è un’ottima notizia per l’ambiente, dato che riduce il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del condizionatore del 99,8% rispetto ad altre tipologie di gas maggiormente impattanti negativamente sull’ambiente. Le dimensioni slim lo rendono facilmente inseribile in tutti gli ambienti domestici, senza impattare sul design.

