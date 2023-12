Sconto esagerato sulla lavatrice top Electrolux: la paghi pochissimo

Fonte foto: iStock

Compatta, efficiente e semplice da utilizzare. Bastano queste poche parole per descrivere in maniera chiara e completa tutti i punti di forza della lavatrice Electrolux PerfectCare 500. Un elettrodomestico che ti consentirà di ottenere un bucato sempre perfetto e abbattere i consumi di acqua ed energia elettrica.

Merito dei vari programmi di lavaggio disponibili – adatti ai capi e ai tessuti più disparati – e di alcuni sensori e tecnologie che permettono alla lavatrice di adattare i consumi al peso del bucato inserito nel cestello. Ma procediamo con ordine. Perché quella appena descritta non è che la proverbiale punta dell’iceberg di una lavatrice che saprà soddisfare ogni vostra singola esigenza di lavaggio. E il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale: grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon potrai risparmiare centinaia di euro sull’acquisto della Electrolux PerfectCare 500.

Electrolux, lavatrice a prezzo stracciato: sconto e risparmio finale

La lavatrice del gigante scandinavo degli elettrodomestici è disponibile a un prezzo mai visto prima su Amazon. Merito dello sconto del 45% che fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso di sempre sul portale di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandola oggi la paghi 348,99 euro contro i 629,99 euro del prezzo di listino. Il risparmio è notevole: un ribasso di oltre 280 euro.

Electrolux PerfectCare 500 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’efficienza è il maggior pregio di una lavatrice completa è affidabile. La Electrolux PerfectCare 500 è infatti dotata della funzione AutoSense, che sfrutta sensori e tecnologie varie per abbattere i consumi di acqua ed energia elettrica. Grazie a questa funzione, infatti, la lavatrice del produttore svedese è in grado di calcolare il peso all’interno del cesto e adattare di conseguenza durata del programma di lavaggio, consumo di acqua e corrente. In questo modo avrete capi sempre perfetti senza sprechi di alcun tipo.

Non mancano ovviamente programmi di lavaggio adatti a ogni tua esigenza. Potrai scegliere tra programmi brevi, per dare una rinfrescata ad abiti che non indossi da tempo, oppure programmi delicati per preservare e prenderti cura dei tuoi abiti più delicati. Il programma di lavaggio AntiAllergy Vapor 60º C utilizza il vapore a fine ciclo per sanificare i vestiti e dare ai tuoi capi una pulizia profonda ed efficiente.

Anche il cestello contribuisce alla cura dei tuoi capi. La Electrolux PerfectCare 500 è infatti dotata del cesto GentleCare, che con il suo elevato numero di fori e la particolare forma diamantata solleva vestiti e maglioni ed evita che possano deformarsi nel corso del lavaggio.

