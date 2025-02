Fonte foto: Electrolux

La fine dell’inverno è il momento ideale per comprare un’asciugatrice di fascia alta: la richiesta è molto minore rispetto ai mesi scorsi, i prezzi si abbassano vistosamente e arrivano ottime offerte su Amazon su prodotti eccellenti, che si possono comprare con sconti fortissimi.

L’asciugatrice Electrolux PerfectCare 700 ne è un esempio: in questo momento si può comprare con uno sconto di oltre il 30%, pagandola oltre 250 euro in meno. Il prodotto è eccellente, di ottima marca e anche a risparmio energetico.

Electrolux PerfectCare 700 – Asciugatrice 8 Kg – Classe A++

Electrolux PerfectCare 700: caratteristiche tecniche

Electrolux PerfectCare 700 è un’asciugatrice da 8 Kg in classe A++, a pompa di calore e con motore inverter. Grazie alle sue raffinate tecnologie riesce ad asciugare il bucato in tempi brevi, con bassi consumi e senza rovinare i capi più delicati.

La tecnologia SensiCare System, ad esempio, regola il calore e la durata del ciclo di asciugatura in base al carico rilevato dai sensori, per evitare di danneggiare i vestiti e per consumare meno energia elettrica.

Comodissimo il sistema filtrante EcoFlow, composto da un solo filtro anziché due (tipico delle asciugatrici tradizionali), ma anche la partenza ritardata, in modo da far partire il ciclo ad un orario preciso (utile per far lavorare la macchina di notte, spendendo meno di energia).

Il marchio Electrolux, infine, è notoriamente tra i più affidabili e la PerfectCare 700 è uno dei suoi prodotti di fascia superiore.

Electrolux PerfectCare 700: l’offerta amazon

Electrolux PerfectCare 700 ha un prezzo di listino di oltre mille euro, ma recentemente su Amazon è stata venduta al prezzo di 706,18 euro. Adesso, però, il prezzo è letteralmente crollato a 449 euro.

Si tratta di uno sconto del 36% su un prezzo già inferiore a quello di listino, quindi l’offerta è davvero ottima per questo prodotto di alta gamma, dotato di tecnologie di ultima generazione e consumi ridotti.