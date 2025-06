Asciugatrice smart Electrolux a prezzo mai visto: va comprata subito

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

Perfetta per tutte le stagioni. Un’asciugatrice non si apprezza solamente in autunno e inverno, quando le giornate sono uggiose e fredde e gli abiti proprio non vogliono saperne di asciugarsi. Anche in estate, infatti, questo elettrodomestico garantisce performance e risultati che una semplice asciugatura al sole non dà.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La Electrolux PerfectCare 700 ne è un esempio lampante. L’asciugatura dei tuoi capi sarà più delicata ed efficiente, senza stressare le fibbre e mettere a rischio i colori. Potrai scegliere tu quando il ciclo di asciugatura terminerà, ottenendo risultati impeccabili indifferentemente dal tessuto.

L’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, è di quelle che non si vedono tanto spesso. Allo sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico si aggiunge anche la possibilità di pagare a rate senza spese aggiuntive (interessi zero e nessuna spesa di istruttoria). Insimma, comprandola adesso risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Electrolux PerfectCare 700 asciugatrice

Asciugatrice smart Electrolux a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Promo da cogliere al volo, quella disponibile oggi su Amazon per l’asciugatrice del marchio scandinavo. La Electrolux PerfectCare 700 è disponibile con uno sconto del 34% al prezzo più basso di sempre. Oggi la trovi a 654,00 euro anziché 989,99 euro: un risparmio che supera i 330 euro su una delle asciugatrici più innovative sul mercato.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità di pagamento, l’asciugatrice Electrolux costa 54,50 euro al mese per cinque mesi.

Electrolux PerfectCare 700 asciugatrice

Electrolux PerfectCare 7000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’asciugatrice Electrolux PerfectCare 700 è progettata per offrire un’asciugatura delicata ed efficiente, preservando al meglio i tuoi capi. Merito della tecnologia GentleCare System, che asciuga i vestiti a temperature quasi dimezzate rispetto alle asciugatrici tradizionali, evitando il restringimento e il danneggiamento delle fibre. A questo si somma l’azione del SensiCare System, che adatta la durata del ciclo al livello di umidità del carico, prevenendo l’asciugatura eccessiva e il consumo energetico superfluo.

Questa asciugatrice a pompa di calore vanta anche il sistema SmartSense, che rileva l’umidità di ogni capo nel carico, garantendo un’asciugatura uniforme e precisa. Non dovrai più preoccuparti di capi ancora umidi o troppo secchi. Il motore inverter, silenzioso ed efficiente, contribuisce a ridurre i consumi energetici, rendendo l’apparecchio un’ottima scelta anche sotto il profilo ecologico ed economico.

Tra le funzionalità aggiuntive, spicca la possibilità di programmare la partenza ritardata, permettendoti di gestire i cicli di asciugatura in base alle tue esigenze. Il programma EasyIron, specifico per ridurre le pieghe, facilita notevolmente la stiratura. Con un’ampia capacità di 8 kg, è ideale per famiglie numerose o per chi necessita di asciugare grandi quantità di bucato, offrendo sempre risultati impeccabili e capi morbidi.

Electrolux PerfectCare 7000 asciugatrice