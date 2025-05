Prezzo bomba per l'asciugatrice Electrolux top di gamma: oggi la paghi pochissimo

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

Sulla comodità non si discute. Anzi: in molti casi, senza un’asciugatrice potresti avere non poche difficoltà ad avere il bucato asciutto quando più ti serve. Con la Electrolux PerfectCare 700 potrai smetterla di preoccuparti dei costi della bolletta elettrica.

Questa asciugatrice, tra le più avanzate in commercio, sfrutta tecnologie messe a punto dai tecnici del produttore scandinavo per garantire ottimi risultati di asciugatura rispettando fibre e colori dei capi e abbattendo sensibilmente i consumi di energia elettrica. Un’asciugatrice smart, capace di riconoscere quali capi hai messo nel cestello e gestire autonomamente la durata del ciclo di asciugatura, in base alle tue esigenze.

Oggi, poi, la puoi acquistare a un prezzo a dir poco speciale. Lo sconto garantito da Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico. Inoltre, puoi scegliere di pagarla a rate senza spese aggiuntive (tasso zero e nessuna spesa per l’istruttoria). Un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Asciugatrice Electrolux a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. La Electrolux PerfectCare 700 è disponibile su Amazon con uno sconto del 43%: non la trovi a un prezzo più basso su nessun altro sito internet. Comprandola adesso la paghi 568,99 euro anziché 989,99 euro. Il risparmio è considerevole: ti costa oltre 400 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero. Optando per questa soluzione, la PerfectCare 700 di Electrolux ti costa 47,42 euro al mese per 12 mesi.

Electrolux PerfectCare 700 asciugatrice libera installazione

Electrolux PerfectCare 700 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’asciugatrice Electrolux PerfectCare 700 si distingue per la sua capacità di trattare i capi con estrema delicatezza, garantendo risultati impeccabili senza danneggiare i tessuti. Il sistema Cyclic Motion assicura un’asciugatura uniforme minimizzando le pieghe, mentre la tecnologia GentleCare asciuga i vestiti a temperature quasi dimezzate rispetto alle asciugatrici tradizionali, preservando la forma e la consistenza degli indumenti più a lungo. Questa combinazione di tecnologie rende la PerfectCare 700 ideale per una vasta gamma di tessuti, dai più delicati ai più resistenti.

L’innovativo sistema DelicateCare è un altro dei punti salienti della scheda tecnica della Electrolux PerfectCare 700. L’asciugatrice adatta la temperatura e il movimento del cesto al tipo specifico di tessuto, trattando ogni capo in modo personalizzato. Che si tratti di seta, lana o capi sportivi, l’asciugatrice riconosce le esigenze specifiche di ogni materiale, prevenendo restringimenti o danni. Questo significa meno preoccupazioni e una maggiore durata per il tuo guardaroba.

Infine, la PerfectCare 700 è progettata pensando alla praticità e all’efficienza energetica. Grazie alla tecnologia a pompa di calore, consuma significativamente meno energia rispetto ai modelli convenzionali, contribuendo a ridurre i costi in bolletta e l’impatto ambientale. Inoltre, funzioni come l’IntelligentDry, che ottimizza automaticamente il tempo di asciugatura in base al carico, rendono l’utilizzo quotidiano estremamente semplice e intuitivo, offrendo sempre capi perfettamente asciutti e pronti da indossare.

