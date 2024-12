Electrolux, l'asciugatrice è un vero affare: va comprata subito

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

In autunno e in inverno diventano una vera e propria necessità, o quasi. Con i giorni di maltempo in crescita, infatti, asciugare abiti e maglioni potrebbe essere un problema non da poco, se non si ha in casa un’asciugatrice.

Elettrodomestici come la Electrolux PerfectCare 700 consentono infatti di avere capi perfettamente asciutti in poche ore (addirittura in qualche decina di minuti, se il carico non è eccessivo), permettendo così di avere capi sempre perfetti anche nelle stagioni più piovose. E grazie all’offerta top di Amazon per il Black Friday 2024, l’asciugatrice del produttore scandinavo è al prezzo più basso di sempre. Comprandola ora risparmi centinaia di euro.

Asciugatrice Electrolux a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e perzzo finale

Una promozione da non farsi scappare per nessun motivo, quella disponibile oggi sull’asciugatrice a pompa di calore del produttore scandinavo. Non è solamente disponibile a un prezzo bassissimo, ma è possibile anche scegliere di pagare a tasso 0, senza alcun costo ulteriore.

La PerfectCare 700 di Electrolux può essere acquistata con un doppio sconto del 47% + coupon da 30 euro, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre. In questo modo, l’asciugatrice ti costa 496,99 euro anziché 989,99 euro, con un risparmio di ben 493 euro rispetto al listino. Comprandola adesso la paghi praticamente la metà.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di dilazionare il pagamento in cinque rate senza nessun costo aggiuntivo (nessun interesse e nessuna spesa per la pratica istruttoria). In questo modo, la Electrolux PerfectCare 700 costa 99,40 euro al mese per cinque mesi.

Electrolux PerfectCare 700 scheda tecnica: scheda tecnica e funzionalità

Aciugature perfette e veloci, senza però stressare eccessivamente le fibre dei capi all’interno del cestello. La PerfectCare 700 di Electrolux assicura risultati impeccabili rispettando i tuoi capi grazie a tecnologie ad hoc messe a punto dai tecnici scandinavi.

La tecnologia SensiCare, ad esempio, regola automaticamente la durata del ciclo di asciugatura sia in base al peso dei capi inseriti all’interno del cestello, sia sfruttando le informazioni che arrivano dai sensori posti all’interno del cestello stesso. Monitorando continuativamente il livello di umidità e temperatura, infatti, l’asciugatrice in offerta su Amazon permette di calcolare alla perfezione la durata del ciclo. Evitando di riscaldare eccessivamente i capi, inoltre, l’asciugatrice aiuta a preservare le fibre e di alterarne i colori.

Con il nuovo sistema filtrante EcoFlow avrai un solo filtro da mantenere pulito, garantendo prestazioni ottimali nel tempo e consumi minimi. Una soluzione che, in un colpo solo, permette di ridurre al minimo il tempo da dedicare alla manutenzione e alla cura dell’asciugatrice e, allo stesso tempo, di abbattere i consumi e costi dell’energia elettrica.

