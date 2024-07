Prezzo stracciato per l'asciugatrice top Electrolux: è l'affare del giorno

Fonte foto: Choreograph/iStock

Possibilità di saciugare i capi in poco tempo; preservarne i colori e l’integrità delle fibre; tagliare i consumi di energia elettrica e abbattere i costi della bolletta.

Se questo è quello che cercate in una asciugatrice, allora la Electrolux PerfectCare 700 è quello che stavate cercando. L’asciugatrice dello storico produttore scandinavo è infatti in grado di garantire ottime performance di asciugatura assicurando, allo stesso tempo, un notevole risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica. Il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale: grazie allo sconto top che trovi oggi su Amazon potrai risparmiare centinaia di euro e la pagherai pochissimo. Inoltre, potrai scegliere di pagare a rate a tasso zero, senza dover sostenere alcuna spesa ulteriore.

Asciugatrice Electrolux a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sull’asciugatrice top di gamma del produttore scandinavo è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Non solo si potrà approfittare di uno sconto che permette di risparmiare centinaia di euro, ma sarà anche possibile pagare a rate senza alcun costo aggiuntivo (niente interessi né spese di istruttoria). Insomma, un affare doppiamente conveniente.

La Electrolux PerfectCare 700 è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% sul listino. Comprandola adesso la paghi 559,99 euro c0ntro i 989,99 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: ti costa 430 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito tra i propri metodi di pagamento sarà poi possibile scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero. Scegliendo questa modalità di pagamento, la Electrolux PerfectCare 700 costa 112 euro al mese per cinque mesi.

Electrolux PerfectCare 700 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Capi asciutti in poco tempo, rispettandone le fibre e i colori. Queste le caratteristiche in breve – brevissimo – dell’asciugatrice Electrolux in offerta su Amazon. Merito delle varie tecnologie che il produttore scandinavo ha racchiuso all’interno dell’elettrodomestico.

I vari programmi di asciugatura, infatti, permettono di avere abiti perfettamente asciutti in una manciata di minuti. Merito della tecnologia SensiCare System, che adatta la durata del ciclo in base al peso del carico e alle fibre dei capi all’interno del cestello. In questo modo, la PerfectCare 700 sarà in grado di asciugare i tuoi vestiti in minor tempo e rispettandone le fibre e i colori permettendoti allo stesso tempo di risparmiare sulla bolletta della corrente elettrica.

Il nuovo sistema di filtrazione EcoFlow è basato su un unico filtro, che rende ancora più efficiente la tua nuova asciugatrice Electrolux. Non solo permette di abbattere i consumi energetici, ma fa sì che i filtri da manutenere si riducano a uno solo: la tua asciugatrice sarà così più efficiente per più tempo e tu non dovrai perderne troppo (di tempo) con noiosissime operazioni di manutenzione.

