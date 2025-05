Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

L'energia oscura è al centro della discussione scientifica per la sua inaspettata variabilità: quali ripercussioni provocherebbe sull'espansione dell'Universo?

Negli ultimi anni, l’energia oscura è tornata sotto i riflettori della comunità scientifica. Alcuni studiosi parlano di un’espansione dell’Universo che sta cambiando ritmo, altri ipotizzano addirittura l’esistenza di nuove forze fondamentali o particelle sconosciute. Il cuore della questione è chiaro: le nuove osservazioni cosmologiche, in particolare quelle del progetto DESI, stanno mettendo in crisi il modello su cui si basa da decenni la nostra comprensione del cosmo.

Che cos’è l’energia oscura?

L’energia oscura è una forza invisibile che costituisce circa il 70% dell’intero contenuto del cosmo. È considerata la principale causa dell’accelerazione dell’Universo, il fenomeno per cui le galassie si allontanano tra loro a velocità sempre maggiore. Fin dalla sua scoperta, alla fine degli anni ’90, gli scienziati hanno cercato di descriverla come una costante cosmologica, rappresentata da un parametro chiamato “lambda”, che si inserisce perfettamente nelle equazioni del cosiddetto modello ΛCDM (Lambda-Cold Dark Matter). Questo schema teorico ha retto bene per anni, spiegando la formazione delle galassie, la distribuzione della materia oscura stessa e l’evoluzione del cosmo.

Perché oggi l’energia oscura sta preoccupando gli scienziati?

Le cose sono cambiate radicalmente con gli ultimi dati raccolti dal Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), uno dei progetti di mappatura cosmica più ambiziosi mai realizzati. DESI ha analizzato la luce proveniente da milioni di galassie lontane, misurando il cosiddetto redshift, ovvero lo “spostamento verso il rosso”. In pratica, gli scienziati hanno osservato come la luce tende ad allungarsi verso lunghezze d’onda maggiori (cioè più rosse) dello spettro elettromagnetico, un fenomeno causato dall’espansione dello Spazio che prosegue da miliardi di anni.

I risultati? Inaspettati. Alcuni dati suggeriscono che l’energia oscura non sia affatto costante, ma dinamica, ossia che stia diminuendo nel tempo. Se questa ipotesi venisse confermata, rappresenterebbe una vera rivoluzione, dimostrando che l’Universo non si sta evolvendo come previsto. Alcuni modelli teorizzano addirittura il “Big Rip”, una fine catastrofica in cui l’espansione dello Spazio accelererebbe fino a distruggere galassie, stelle e addirittura atomi.

DESI e l’energia oscura nel 2025: cosa ci dicono i nuovi dati?

Nel marzo 2025, DESI ha pubblicato una nuova serie di risultati basati su un campione di galassie ancora più vasto. L’anomalia osservata nei valori della costante lambda si è confermata e rafforzata. I ricercatori hanno osservato piccole deviazioni persistenti rispetto al modello ΛCDM, tali da non poter più essere attribuite a semplici errori statistici.

Queste osservazioni si basano anche sulle oscillazioni acustiche barioniche, tracce di onde sonore primordiali presenti nella radiazione cosmica di fondo (CMB), che agiscono come una sorta di “metro galattico” per misurare l’espansione del cosmo. I risultati DESI mostrano che qualcosa non torna: la forza che tiene unito l’Universo sembra indebolirsi.

Energia oscura dinamica vs costante: quale teoria è più credibile?

La questione sulla natura dell’energia oscura non è ancora risolta. Alcuni ricercatori propongono l’esistenza di una quinta forza fondamentale, potenzialmente associata a una particella sconosciuta, incredibilmente più leggera rispetto a quelle che conosciamo. Altri studiosi, invece, avanzano l’ipotesi che questa energia possa derivare da un processo legato al decadimento della materia oscura, trasformandosi lentamente in una forma di radiazione oscura.

Entrambe le teorie cercano di spiegare i dati raccolti senza dover ricorrere a ipotesi controverse, come la presenza di neutrini con massa negativa, una teoria che sfiderebbe le leggi fisiche note. Al momento, non c’è un consenso scientifico univoco, e la ricerca continua a esplorare diverse possibilità senza una risposta definitiva.

Quale sarà il futuro del modello ΛCDM?

Anche se la situazione resta incerta, una cosa è chiara: il modello ΛCDM non basta più da solo. Gli scienziati sono costretti a rivedere concetti fondamentali della fisica e a esplorare nuove teorie cosmologiche. Per ora, nessun modello spiega tutto. Tuttavia, ogni dato raccolto da DESI e dai futuri telescopi potrebbe avvicinarci alla verità. L’energia oscura è ancora un enigma, ma ogni dubbio sollevato è anche un’opportunità per comprendere meglio qual è il nostro posto nell’Universo.