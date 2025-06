Amazon, Nespresso Dolce Gusto a prezzo stracciato e sconti all'80%: le offerte di oggi

Fonte foto: Amazon

Nuovo giorno e nuova tornata di offerte. Da oggi 25 giugno trovi sul sito di e-commerce tante nuove promo che riguardano i prodotti tech più amati e desiderati. Non solo smartphone, ma anche orologi smart, computer, tablet ed elettrodomestici. Oggi abbiamo selezionato anche un’offerta speciale: il tagliaerba elettrico Greenworks a metà prezzo, utilissimo in questo periodo dell’anno. Tra le promo da cogliere al volo c’è anche il Galaxy S25 Ultra disponibile al minimo storico (risparmi più di 400 euro) e puoi richiedere in regalo anche il Galaxy Book4, PC portatile dal valore di 500 euro. Se, invece, sei alla ricerca di uno smartwatch, approfitta subito dell’offerta disponibile per lo Xiaomi Watch 2: solo oggi risparmi decine di euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della giornata e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi una breve descrizione delle caratteristiche tecniche e il link per accedere alla pagina Amazon e completare l’acquisto. Per la maggior parte dei dispositivi che trovi qui in basso hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Affrettati: le offerte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 25 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Continua una delle migliori promo che trovi attive oggi su Amazon. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare più di 400 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. L’offerta non finisce qui. Acquistando oggi lo smartphone puoi richiedere in regalo il Galaxy Book4 con processore i3, PC portatile dal valore commerciale di 500 euro. Inoltre, puoi pagarlo anche in 12 rate a tasso zero . Sul telefono poco da dire: è tra i migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite e quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel.

Smartwatch

Xiaomi Watch 2. Sconto del 35% e prezzo al minimo storico. Lo smartwatch del colosso cinese è disponibile con un super sconto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un orologio smart con cui puoi fare veramente di tutto: restare informati in tempo reale sul proprio stato di salute, allenarsi utilizzando una delle 160 modalità sportive disponibili e avere sempre sotto gli occhi l’orario e la data. A questo prezzo è un vero affare.

Tablet&Computer

iPad Pro. Minimo storico e promo shock. Da oggi su Amazon trovi in offerta l’ iPad Pro di ultima generazione con schermo Ultra Retina XDR da 11 pollici in promo promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Prestazioni eccezionali grazie al chip M4 (lo stesso presente sui PC) e ai 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera anteriore e posteriore professionali e che puoi utilizzare anche per fare le call di lavoro. Collegando una tastiera Bluetooth e l’Apple Pencil lo puoi utilizzare come mini-PC.

l’ di con schermo da 11 pollici in promo promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro. Lo puoi anche . Prestazioni eccezionali grazie al chip M4 (lo stesso presente sui PC) e ai 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera anteriore e posteriore professionali e che puoi utilizzare anche per fare le call di lavoro. Collegando una tastiera Bluetooth e l’Apple Pencil lo puoi utilizzare come mini-PC. Galaxy Book4. Rapporto qualità-prezzo eccezionale con lo sconto del 45%. Offerta esagerata per il PC portatile Samsung con processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Schermo LED da 15,6 pollici ad alta risoluzione. Solamente acquistandolo oggi risparmi quasi 500 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Puoi farci di tutto: lavorare, studiare e anche divertirti con serie TV e film.

Cuffie Bluetooth

Beats Studio Buds. Prezzo crollato e occasione irripetibile. Da oggi su Amazon trovi le cuffie Bluetooth Beats Studio Buds con uno sconto del 58% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima qualità del suono, comodissime da indossare, cancellazione del rumore e compatibili con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono le cuffie che devi acquistare oggi.

Elettrodomestici&Giardinaggio

Lefant M310. 66% di sconto e prezzo in picchiata . Se vuoi rendere più semplici le pulizie domestiche, da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere LEFANT M310 con un sconto eccezionale e lo paghi meno di 100 euro . Grande potenza di aspirazione, mappa accuratamente l’abitazione ed puoi anche raccogliere i peli degli animali.

e . Se vuoi rendere più semplici le pulizie domestiche, da oggi su Amazon trovi il con un . Grande potenza di aspirazione, mappa accuratamente l’abitazione ed puoi anche raccogliere i peli degli animali. Hoover Breeze. Costa meno della metà e la paghi pochissimo. L’aspirapolvere Hoover Breeze è la scopa elettrica da acquistare oggi: la paghi meno di 70 euro e fai un super affare. Aspirapolvere a traino senza sacco e con una grande potenza di aspirazione. Nella confezione trovi anche diverse spazzole che si adattano a tutte le tipologie di pavimento, anche il parquet.

è la scopa elettrica da acquistare oggi: la e fai un super affare. Aspirapolvere a traino senza sacco e con una grande potenza di aspirazione. Nella confezione trovi anche diverse spazzole che si adattano a tutte le tipologie di pavimento, anche il parquet. Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me. La macchina per il caffè che devi acquistare oggi. Sconto del 40% e la paghi meno di 60 euro. La Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me è perfetta per la tua abitazione e anche per l’ufficio. La puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Compatibile con le capsule Nescafé, oltre al caffè puoi preparare anche altre gustose bevande.

e La è perfetta per la tua abitazione e anche per l’ufficio. La puoi anche Compatibile con le capsule Nescafé, oltre al caffè puoi preparare anche altre gustose bevande. Tagliaerba Greenworks. L’offerta per chi ha il pollice verde. Da oggi su Amazon trovi il tagliaerba a batteria Greenworks con un’ampiezza di taglio da 35 cm con uno sconto esagerato del 49% e lo paghi praticamente la metà. Nel bundle trovi anche la batteria e il caricabatteria rapido. Puoi scegliere tra cinque diverse altezze di taglio e l’erba la puoi raccogliere comodamente nel sacco presente nella parte posteriore del tagliaerba.

