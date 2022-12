Engel & Völkers sceglie Reopla per fornire stime sugli immobili veloci, precise e online

Engel & Völkers, gruppo internazionale leader nell’intermediazione di immobili di pregio, si prepara a collaborare con Reopla, PropTech con sede a Torino e parte del gruppo Sprengnetter specializzata nella realizzazione di software all’avanguardia per il mercato immobiliare. Lo scopo è quello di offrire ai propri clienti, un servizio customizzato – e totalmente gratuito – con stime accurate degli immobili. Un modo per supportare anche la rete di agenti e consulenti presenti sul territorio.

Il servizio viene offerto attraverso un’interfaccia digitale innovativa. Reopla ha infatti deciso di mettere a disposizione di Engel & Völkers il proprio AVM (Automated Valuation Model), un modello di valutazione automatica che è in grado di calcolare in modo oggettivo e accurato il valore di un immobile. L’operazione avviene in pochissimi decimi di secondo, attraverso la rielaborazione di grandi quantità di Big Data, algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

La partnership è nata in Germania e in Austria, dove il team di Reopla da tempo lavora con la squadra di Sprengnetter all’AVM che il Gruppo ha fornito alle filiali locali di Engel & Völkers. Un progetto che ora si allarga anche al mercato italiano.

Reopla supporta Engel & Völkers e i suoi agenti in Italia con uno strumento che offre una valutazione rapida e affidabile. L’AVM di Reopla è il più preciso sul mercato, capace di valutare ben 100 immobili al secondo e dotato di una precisione media del 91%.

"Il nostro modello di valutazione AVM – ha spiegato Patrick Albertengo, Co-Founder e Amministratore Delegato di Reopla – offre numerosi benefici a una società come Engel & Völkers che da un lato può offrire ai propri potenziali clienti una prima valutazione immobiliare automatica il più vicina possibile al reale valore di mercato del bene; dall’altro, può contare su uno strumento in grado di generare contatti qualificati per i propri agenti sul territorio. Inoltre, per le aziende, affidarsi all’AVM di Reopla significa risparmiare sui costi per sostenere l’infrastruttura tecnologica necessaria e ridurre la complessità di gestione, affidandosi a professionisti con competenze specialistiche, difficili da reperire sul mercato del lavoro in questo momento".

"La collaborazione con Reopla ci permette di fornire il miglior servizio d’intermediazione ai nostri clienti – ha aggiunto Christoph Feigenbutz, Country Director di Engel & Völkers Italia -. Gli utenti che si connettono al nostro sito web, hanno a disposizione un valutatore online dal semplice utilizzo, progettato ad hoc per fornire in pochi passi una stima immobiliare gratuita. Questa è la base di partenza per ricevere una panoramica del valore della loro casa, prima di affidarsi alla valutazione più approfondita di uno dei nostri agenti e consulenti Engel & Völkers, esperti conoscitori del territorio di loro competenza. Siamo ben consapevoli delle aspettative della nostra clientela, a cui rispondiamo prontamente, incrementando sempre di più la digitalizzazione dei nostri processi e fornendo servizi customizzati a titolo gratuito".

L’AVM di Reopla può contare sul più grande database del mercato immobiliare in Italia. Un miliardo di dati che ha acquisito la maggioranza di Reopla in cui trovare le informazioni su oltre 650.000 valori di compravendite avvenute negli ultimi 24 mesi, ma anche ben 9 milioni di prezzi di offerta registrati. Oltre ai rapporti sulla classe energetica degli edifici e i dati di carattere socio-demografico.

La piattaforma AVM è il frutto del lavoro di squadra di Data Analyst specializzati, con una lunga esperienza su vari mercati immobiliari in Italia e all’estero. Disponibile in modalità SaaS o pay-per-use, il sistema elabora velocemente i dati dell’immobile – come superficie, indirizzo e tipologia – tramite modelli matematici e statistici. Tutto al fine di fornire una valutazione automatica rapida e accurata. La precisione e la velocità infatti sono i principali vantaggi dell’AVM. Infine, insieme alla stima del bene, l’AVM di Reopla propone al cliente un report di mercato, includendo le informazioni sull’andamento delle vendite nell’area in cui è situato l’immobile.

Contenuto offerto da Reopla