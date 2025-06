Fonte foto: DenPhotos / Shutterstock.com

Il prossimo 9 giugno si svolgerà la WWDC 2025, nuova edizione del tradizionale evento che Apple dedica agli sviluppatori e in cui anticipa le novità in arrivo per il prossimo futuro. Il protagonista assoluto di questa edizione sarà, quasi sicuramente, iOS e la nuova versione in arrivo nel corso dei prossimi mesi che sarà presentata proprio in occasione della WWDC. La rivoluzione inizierà dal nome: non ci sarà iOS 19 ma si passerà direttamente ad iOS 26.

Cambio di numerazione per iOS

In occasione della WWDC 2025, Apple dovrebbe ufficializzare un cambio di numerazione per tutti i suoi sistemi operativi che passeranno alla versione 26 (allineandosi con l’anno; il 26 sta, quindi, per 2026). Non ci sarà, quindi, iOS 19 a sostituire a iOS 18. Gli iPhone, nel corso della seconda metà dell’anno, riceveranno direttamente iOS 26. Stessa sorte per gli altri prodotti Apple che riceveranno iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26.

Le novità di iOS 26

Con il nuovo major update, Apple dovrebbe introdurre diverse novità per il suo sistema operativo. iOS 26 sarà caratterizzato da un nuovo design, con diverse novità rispetto alla versione attuale e uno stile che richiamerà alcune scelte già adottate in visionOS.

Apple, inoltre, dovrebbe introdurre nuove funzioni per rendere più semplice l’uso di iOS e, in particolare, più immediata la navigazione tra i vari menu, l’interfaccia utente e le varie funzionalità che caratterizzano il suo sistema operativo.

Naturalmente, ci sarà spazio anche per l’intelligenza artificiale. Nonostante le difficoltà di sviluppo di Apple Intelligence, infatti, iOS 26 non rinuncerà ad alcune funzioni AI, con, ad esempio, un nuovo tool AI per la gestione della batteria e dei consumi.

Novità in tal senso dovrebbero riguardare anche l’app Comandi. In arrivo c’è anche una nuova app dedicata al gaming che dovrebbe introdurre funzionalità inedite. Il debutto di iOS 26 porterà anche alcune novità per le app di sistema.

Ad esempio, in Messaggi dovrebbe arrivare la traduzione automatica oltre al supporto ai sondaggi. Ci dovrebbe essere, inoltre, anche il supporto a Stage Manager quando l’iPhone è collegato a un monitor esterno.

Per i dettagli completi sulle novità di iOS 26 bisognerà attendere il prossimo 9 giugno con la presentazione in occasione della WWDC 2025.

Quali iPhone riceveranno iOS 26

iOS 26 sarà disponibile, naturalmente, su tutti gli iPhone più recenti che oggi utilizzano iOS 18. Secondo alcuni rumor, ancora da confermare, Apple non supporterà tutti gli iPhone con iOS 18. Per alcuni modelli, infatti, non ci sarà l’aggiornamento. I modelli in questione dovrebbero essere iPhone XR, XS e XS Max, svelati a settembre 2018 con iOS 12. Questi tre smartphone, quindi, non ci sarà il settimo major update (che sarebbe iOS 26).