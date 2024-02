Fabbricante di lacrime: data di uscita e cast

Il film tratto dall’omonimo romanzo di Erin Doom, uno dei più grandi casi letterari degli ultimi anni, sta per arrivare in streaming su Netflix

Fonte foto: Loris T. Zambelli/Netflix

È stata annunciata la data di uscita di Fabbricante di lacrime, il nuovo film Netflix tratto dell’omonimo fenomeno letterario. Edito da Magazzini Salani, il libro Fabbricante di lacrime è stato il più venduto in Italia nel 2022: l’autrice, che si firma con lo pseudonimo Erin Doom, è una giovane scrittrice italiana di nome Matilde (non ha mai voluto rivelare il suo cognome né l’età). I fan del romanzo attendono con trepidazione l’uscita dell’adattamento cinematografico, in cui i protagonisti Nica e Rigel avranno il volto di Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni, alias Biondo.

La trama di Fabbricante di lacrime

A volte la nostra paura più grande è lasciare che qualcuno ci ami davvero per quello che siamo. Lo sanno bene Nica e Rigel, i protagonisti di Fabbricante di lacrime. Nica, che è cresciuta in un orfanotrofio, fin da quando era bambina ha sentito raccontare la favola del Fabbricante di Lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi azzurri che ha forgiato tutte le paure e le angosce del mondo.

Quando compie diciassette anni, i coniugi Milligan decidono di adottare Nica: per la ragazza è un sogno che si avvera, perché potrà finalmente avere la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, non è sola. I Milligan adottano anche Rigel, un ragazzo inquieto, intelligente e bellissimo, che però per qualche ragione sembra odiare Nica.

Anche se Nica e Rigel sono uniti dal comune passato in orfanotrofio, la convivenza tra loro è molto difficile e certamente Nica avrebbe desiderato qualcun altro come fratello adottivo. Tra dolore, gentilezza e rabbia, e scoprendo il vero significato della favola del Fabbricante di lacrime, i due protagonisti dovranno trovare il coraggio di accettare che la forza che li attrae non è altro che amore.

Chi c’è nel cast di Fabbricante di lacrime

Caterina Ferioli, che interpreta Nica, ha vent’anni ed è un’attrice esordiente. Oltre che nel film Fabbricante di lacrime, quest’anno il pubblico la vedrà in Belcanto, serie drammatica sulle origini dell’Opera in uscita in primavera. Simone Baldasseroni ha già avuto qualche esperienza con la recitazione (ad esempio nel film È per il tuo bene, del 2020) ma è noto soprattutto come modello e come rapper, con il nome Biondo.

Il cast include anche Nicky Passarella nel ruolo di Billie, amica della protagonista, e Alessandro Bedetti in quello di Lionel. Passarella, classe 2001, è nota come influencer e tiktoker. Il film Fabbricante di lacrime è il suo esordio come attrice: in passato ha già avuto esperienze come inviata in una puntata di Scialla Italia ed è apparsa in un video musicale. Bedetti invece è un giovane attore che ha già collezionato qualche esperienza al cinema e in tv, tra cui la partecipazione al film Hai mai avuto paura nel 2022 e alle serie Nudes, Un passo dal cielo 7 e Those About To Die.

Produzione Colorado Film, Fabbricante di lacrime è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai ed è scritto da Eleonora Fiorini e Alessandro Genovesi, che ne è anche il regista.

Fabbricante di lacrime in streaming

Il film Fabbricante di lacrime sarà disponibile dal 4 aprile 2024 su Netflix.