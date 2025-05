Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Netflix lavora a un sistema di advertising tramite intelligenza artificiale a garanzia di una pubblicità personalizzata e in linea coi contenuti in riproduzione

Fonte foto: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

In occasione del suo tradizionale evento annuale Upfront dedicato agli inserzionisti, Netflix ha presentato alcune interessanti novità per la sua strategia pubblicitaria. Il colosso dello streaming, infatti, ha introdotto una nuova piattaforma proprietaria per l’advertising chiamata Netflix Ads Suite, un netto cambio di rotta che, da qui al futuro, porterà a una sempre maggiore integrazione tra contenuti personalizzati e pubblicità intelligente.

Cruciale in questa fase, l’intelligenza artificiale che non solo renderà gli annunci pubblicitari più rilevanti, ma sarà anche in grado di contestualizzati rispetto al contenuto visualizzato in tempo reale. Con l’arrivo di questa tecnologia, dunque, gli spot non saranno più generici o predefiniti, ma si adatteranno ai temi, ai toni e addirittura alle narrazioni di film e serie TV in riproduzione.

Cosa sappiamo della nuova Netflix Ads Suite

L’arrivo della Netflix Ads Suite segna anche un’importante transizione tecnologica per il colosso dello streaming che fino al 2022 aveva delegato la gestione delle inserzioni alla piattaforma pubblicitaria di Microsoft. La decisione di costruire una tecnologia proprietaria per l’advertising, dunque, segna un maggiore bisogno di maggiore autonomia e la ferma volontà di innovare e rinnovare uno dei settori più redditizi di sempre.

Ora che l’azienda controlla direttamente questa tecnologia, potrà offrire ai consumatori strumenti più evoluti, metriche più precise e formati pubblicitari più creativi che renderanno la pubblicità non più un semplice intermezzo, ma un elemento integrato e sempre più immersivo.

Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, la piattaforma sarà in grado di analizzare in tempo reale il contenuto in riproduzione e selezionare o, addirittura, modellare gli annunci pubblicitari in base ad esso.

Al momento la società non ha fornito i dettagli tecnici sull’algoritmo impiegato, ma sappiamo che il sistema sarà inizialmente applicato agli spazi pubblicitari midroll (quelli collocati nel mezzo di un contenuto) e durante le pause programmate.

L’obiettivo è offrire agli inserzionisti uno strumento in grado di migliorare la pertinenza e l’efficacia del messaggio, cercando di ridurre la percezione di “interruzione” da parte dell’utente.

Inoltre, saranno introdotti nuovi formati pubblicitari interattivi, come le sovrapposizioni grafiche coerenti con il contenuto, le call to action dirette integrate nel flusso video e i pulsanti interattivi visualizzati in riquadri secondari, che permetteranno all’utente di interagire con gli annunci senza interrompere la visione principale.

Quando arrivano i nuovi annunci pubblicitari AI

La Netflix Ads Suite ha iniziato il suo percorso in fase sperimentale nel novembre 2023, e, stando a quanto riferito dal colosso dello streaming, è già operativa in Canada e negli Stati Uniti.

Ma la strategia di espansione dei servizi di advertising non si ferma qua e, nel corso dell’evento Upfront, è stato confermato ufficialmente il rollout della piattaforma pubblicitaria anche per il mercato EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), coinvolgendo inizialmente i 12 Paesi dove è già disponibile il piano Standard con pubblicità.

La distribuzione proseguirà progressivamente fino a giugno e, per il momento, non è stata ancora indicata una data ufficiale per l’attivazione in Italia. La roadmap di diffusione dei contenuti, comunque, andrà avanti fino al prossimo anno e già dai prossimi mesi, fa sapere la piattaforma, arriveranno nuove funzioni che trasformeranno la pubblicità in un’esperienza personalizzata, misurabile e, soprattutto, integrata nell’universo narrativo di Netflix.