I Will Find You, il nuovo thriller di Netflix presenta il cast

Harlan Coben è al lavoro sull’adattamento del suo romanzo I Will Find You – Ovunque tu sia, che diventa una serie tv Netflix con un cast notevole

Non è la prima volta che Harlan Coben passa dalla carta alla tv. L’autore statunitense noto per i suoi thriller e romanzi di suspense ha venduto oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo ed è diventato famoso soprattutto per i romanzi su Myron Bolitar e per altri bestseller come The Stranger e The Innocent. La proficua collaborazione con Netflix, nel contesto della quale molte opere di Coben sono già state adattate in serie tv, sta per arricchirsi di un nuovo tassello: insieme allo showrunner e co-creatore Robert Hull (noto per Quantum Leap e Alcatraz), l’autore bestseller porta infatti sulla piattaforma si streaming il suo romanzo I Will Find You.

I Will Find You – Ovunque tu sia: cosa sappiamo della serie

Il romanzo I Will Find You di Harlan Coben è stato tradotto in italiano con il titolo Ovunque tu sia e pubblicato da Longanesi nel 2024. In pieno stile Coben, la narrazione è scandita da segreti familiari, rivelazioni sconvolgenti, mistero e l’impegno a scoprire la verità.

Prodotta da Coben attraverso la sua compagnia Final Twist Productions, insieme a Hull, Bryan Wynbrandt (Quantum Leap), Steven Lilien (Quantum Leap) e John Weber, la serie è stata adattata dallo stesso Hull per il piccolo schermo.

Sarà composta da otto episodi.

La trama I Will Find You – Ovunque tu sia

I Will Find You – Ovunque tu sia ha come protagonista David Burroughs, un padre innocente condannato all’ergastolo per l’omicidio del suo stesso figlio.

Quando riceve la notizia che il figlio potrebbe essere ancora vivo, David è costretto a intraprendere una missione per scoprire la verità. Le scoperte che farà lo porteranno fuori dal carcere, in un mondo di inganni e disperazione.

Il cast di I Will Find You – Ovunque tu sia

Il cast di I Will Find You – Ovunque tu sia, su cui Netflix ha condiviso degli aggiornamenti in questi giorni, si prospetta interessante.

Sam Worthington (già noto per Avatar e Lift) interpreta David Burroughs, il padre condannato ingiustamente per l’omicidio di suo figlio. Britt Lower (vista in Severance e Man Seeking Woman) è Rachel Mills, ex cognata di David e giornalista apprezzata la cui vita è crollata dopo essere stata licenziata. Sarà lei a scoprire delle prove che potrebbero cambiare la vita di David, e che potrebbero anche aprirle nuovamente le porte del mondo del giornalismo.

Milo Ventimiglia (This Is Us e Gilmore Girls) p Hayden, ex fidanzato di Rachel, ora suo caro amico e confidente. Logan Browning (Dear White People, The Perfection) interpreta Sarah Greer, un membro della task force FBI di Boston.

Erin Richards (The Crown, Gotham) ricopre il ruolo di Cheryl Dreason, ex moglie di David e talentuosa chirurga pediatrica, mentre Jonathan Tucker (Westworld, The Virgin Suicides) è Adam Mackenzie, sergente di polizia e miglior amico di David, pronto a rischiare tutto per aiutarlo a fuggire dal carcere. Chi McBride (Pushing Daisies, Hawaii Five-0) ricopre infine il ruolo di Max Williams, leggendario agente dell’FBI.

Quando esce I Will Find You su Netflix?

I Will Find You – Ovunque tu sia uscirà prossimamente su Netflix, ma la data esatta non è ancora stata annunciata.

I Will Find You è la prima serie di Coben in collaborazione con Netflix ambientata negli Stati Uniti e non in Europa, ma, come accennato, non è di certo la prima serie in assoluto che vede fianco a fianco l’autore e la piattaforma di streaming.

Recentemente sono usciti sulla piattaforma Missing You e Caught, mentre è in lavorazione un adattamento di Run Away. Altre serie di successo di Coben su Netflix includono Fool Me Once, Stay Close, The Stranger, Safe, The Innocent, Gone for Good, Hold Tight e The Woods.