Come "ripulire" Facebook

Facebook è uno dei social network più longevi della storia, probabilmente (almeno in questo periodo) non il più in voga tra i giovani, che si configura comunque come un ottimo modo per connettersi e rimanere in contatto con familiari e amici, oltre che per partecipare a gruppi e community su specifici argomenti e seguire pagine di interesse.

Il feed di Facebook, specie per chi ha molti amici, partecipa a molti gruppi e segue molte pagine, può diventare piuttosto affollato e pieno di contenuti non proprio piacevoli da visualizzare: tra questi possono rientrare notizie false, foto di viaggi da invidia di semplici conoscenti e post politici o polemici di parenti o di altri utenti coi quali si è scambiata l’amicizia sul social network ma ci si ignora totalmente nella vita reale. È vero, una possibilità per risolvere il problema potrebbe essere quello di smettere di seguire una determinata pagina, uscire da un gruppo o cancellare un amico ma, in alcuni casi, come coi parenti, non è spesso una pratica fattibile. Scopriamo un modo per aggirare il problema e avere un feed pulito senza cancellare gli "amici".

Come rimuovere i post Facebook indesiderati

Per nascondere i post indesiderati senza necessariamente dovere smettere di seguire una pagina, senza dovere abbandonare un gruppo o senza dovere rimuovere un utente dagli amici è sufficiente seguire una semplice procedura, replicabile sia sulla versione web di Facebook che sull’app per Android o iOS del social network creato da Mark Zuckerberg.

Per prima cosa, accedi al tuo profilo Facebook e dirigiti sulla pagina iniziale del social network, quella che contiene il feed; scorrendo il feed, individua il post che desideri eliminare (o, meglio, nascondere) e fai clic (o tap) sui tre puntini posti nell’angolo in alto a destra del post stesso.

A questo punto comparirà un menu che offre diverse opzioni tra cui scegliere: "Salva il post", "Attiva le notifiche per questo post", "Incorpora", "Nascondi post", "Metti in pausa i post di -nome utente o nome pagina- per 30 giorni", "Non seguire più -nome utente-" e "Segnala post". Se desideri unicamente nascondere quel post, la scelta giusta sarà "Nascondi post".

Se invece desideri nascondere temporaneamente tutti i post di quella persona o quella pagina, puoi selezionare invece la voce "Metti in pausa i post di -nome utente o nome pagina- per 30 giorni"; per una soluzione più a lungo termine, invece, la voce giusta è "Non seguire più -nome utente-".

Con questa semplice procedura, non vedrai più i post di quell’amico, di quella pagina o di quel gruppo, pur continuando ad essergli amico, a seguire la pagina o a far parte di quel gruppo.

Come mostrare di nuovo i contenuti di un amico in pausa

Qualora invece tu voglia fare marcia indietro, tornando a seguire i post di un utente/gruppo/pagina o ricominciare a seguire un utente/gruppo/pagina silenziato, la procedura è altrettanto semplice: solo il primo passaggio è diverso tra la versione web e l’app di Facebook per smartphone Android o iOS.

Per prima cosa, devi raggiungere le impostazioni relative alla personalizzazione del feed: nella versione web di Facebook, clicca la tua immagine del profilo posta nell’angolo in alto a destra, seleziona "Impostazioni e privacy" e poi "Preferenze per il feed".

Nell’app di Facebook (da smartphone), invece, clicca la tua icona del profilo per accedere al menu, seleziona "Impostazioni" nel sottomenu "Impostazioni e privacy", effettua un tap su "Impostazioni del profilo" e scorri fino alla sezione "Impostazioni del feed" per poi effettuare un tap su "Preferenze feed".

Il menu che si apre a questo punto, mostra una serie di opzioni: "Preferiti", "Non seguire più", "Riconettiti" e "Metti in pausa".

Se desideri ricominciare a visualizzare i post nascosti di un utente, seleziona "Metti in pausa" e tocca l’orologio blu accanto al profilo, alla pagina o al gruppo i cui post sono stati temporaneamente nascosti: l’orologio dovrebbe diventare nero e confermare la riuscita della procedura.

Se desideri, invece, ricominciare a seguire una pagina, persona o gruppo che hai smesso di seguire, dal menu precedente seleziona "Riconnettiti" e tocca l’icona nera (che rappresenta una cartella di archiviazione) posta accanto al profilo/pagina/gruppo che hai smesso di seguire ma che ora vuoi riseguire: l’icona dovrebbe diventare blu e confermare la riuscita della procedura.

Ora che sai come fare, la prossima volta che ti imbatterai in un post scomodo potrai semplicemente premere "Smetti di seguire" per annullare il processo quando vorrai, senza che nessuno sospetti nulla.