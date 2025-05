Sarà un feed di immagini, foto e illustrazioni per cercare ispirazioni e creare bacheche digitali: cosa sappiamo di questa novità e come dovrebbe funzionare

Fonte foto: Shutterstock

Pinterest è una piattaforma social che permette agli utenti di scoprire, salvare e organizzare idee visive sotto forma di “pin”, raccolti in bacheche tematiche: dalla cucina al design d’interni, dalla moda al fai-da-te, è diventato negli anni un punto di riferimento per chi cerca ispirazione visiva in modo semplice e intuitivo. Il suo successo si deve probabilmente soprattutto alla capacità di coniugare estetica e funzionalità, offrendo un’esperienza personalizzata. Non sorprende, quindi, che anche Google abbia deciso di entrare in qualche modo in questo spazio: il colosso tecnologico sta infatti sviluppando una nuova funzione simile a Pinterest, pensata per aiutare gli utenti a esplorare e raccogliere contenuti visivi direttamente dai risultati di ricerca.

In arrivo una bacheca digitale con le immagini scelte dall’utente

In un’epoca in cui su vari social e piattaforme online il contenuto visivo è preponderante e più coinvolgente rispetto al contenuto testuale, Google ha probabilmente scelto di sviluppare una funzione simile a Pinterest per offrire un’esperienza di ricerca più visiva e accattivante, soprattutto in ambiti come moda, arredamento, viaggi e cucina.

L’obiettivo potrebbe essere trattenere gli utenti più a lungo sulla piattaforma, offrendo strumenti per salvare e organizzare idee, proprio come avviene su Pinterest. Questa strategia inoltre potrebbe permettere a Google di raccogliere dati utili per personalizzare risultati e annunci, contrastare la concorrenza e potenziare l’integrazione con il suo ecosistema di e-commerce.

Un feed di sole immagini, foto e illustrazioni dentro l’app di Google

Il sito Android Authority ha potuto visualizzare in anteprima questa novità di Google, le cui prime indiscrezioni hanno iniziato a circolare a pochi giorni da Google I/O. La funzione non è in realtà stata mostrata nel corso dell’evento, ma a quanto pare i lavori sono a buon punto.

Da quello che ne sappiamo attualmente, il colosso tech intende integrare all’interno della sua app principale un nuovo feed di immagini, foto e illustrazioni selezionate dall’algoritmo sulla base degli interessi dell’utente.

Come su Pinterest, sarà possibile creare delle raccolte (delle vere e proprie bacheche digitali) selezionando e “collezionando” le immagini preferite a mano a mano che vengono visualizzate nel feed infinito, che si aggiorna quotidianamente.

Come funziona il nuovo Pinterest di Google

Secondo le informazioni al momento disponibili, se e quando questa nuova funzione verrà effettivamente implementata, al primo accesso Google chiederà all’utente di selezionare almeno tre argomenti di interesse.

La scelta aiuterà gli algoritmi a personalizzare il feed visivo: si potrà scegliere probabilmente tra temi come moda, cibo, viaggi, automobili, natura, ecc. Le immagini mostrate sulla base di queste preferenze individuali arriveranno direttamente dai risultati della sezione immagini del motore di ricerca.

Per il momento, chiarisce il sito Android Authority, la novità è in fase di sviluppo e gli algoritmi di personalizzazione non stanno ancora funzionando come dovrebbero; infatti, il feed mostra immagini casuali indipendentemente dalle preferenze espresse dall’utente.