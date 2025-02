Fire TV Stick, il prezzo è crollato al minimo storico: va comprato ora

Da oggi su Amazon trovi i Fire TV Stick di Amazon in offerta al prezzo più basso di sempre. Scopri il prezzo e i modelli in offerta.

Fonte foto: Amazon Press

Il fine settimana non poteva cominciare in modo migliore: su Amazon sono tornati in offerta i Fire TV Stick, le chiavette multimediali che rendono più interattivo e intelligente il nostro televisore, anche se è già smart. Il sistema operativo Fire TV "dona" i superpoteri al TV facilitando l’installazione di qualsiasi piattaforma streaming, anche quelle più difficili da trovare. Ma non solo. Puoi installare tantissime altre app e gestire con un semplice comando vocale tutti i dispositivi smart (lampadine, termostato) presenti nella tua abitazione.

Come detto, i Fire TV Stick sono in offerta e con sconti mai visti prima. Parliamo al plurale perché l’offerta riguarda ben tre versioni del dongle di Amazon: il Fire TV Stick HD, il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Gli ultimi due modelli sono adatti a televisori con uno schermo 4K, mentre il Fire TV Stick HD è perfetto per i TV con uno schermo più piccolo o di vecchia generazione. L’offerta è sorprendente e ti consigliamo di approfittarne subito: sono uno dei prodotti più venduti sul sito di e-commerce.

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Fire TV Stick: prezzo, offerta e sconto Amazon

I tre modelli di Fire TV Stick più venduti sono tutti in offerta su Amazon e sono diventati in pochissimo tempo dei veri best-seller. Prezzi alla portata di tutti per un dispositivo facile da configurare e da utilizzare e che dona i super poteri al tuo smart TV.

Per chi ha un televisore di piccole dimensioni, la soluzione ideale è il Fire TV Stick HD che trovi su Amazon a un prezzo di 29,99 euro grazie allo sconto del 33%. Se, invece, il tuo TV è dotato di uno schermo 4K, la miglior soluzione possibile è il Fire TV Stick 4K disponibile su Amazon a un prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 43%. Se non vuoi problemi con lo streaming video e prestazioni al top, il Fire TV Stick 4K Max è quello che fa per te. Lo trovi a un prezzo di 52,99 euro e con uno sconto del 34%. Nella tabella trovi una tabella riassuntiva con i modelli e i vari prezzi.

Fire TV Stick HD – 29,99 euro (33% di sconto)

Fire TV Stick 4K – 39,99 euro (43% di sconto)

Fire TV Stick 4K Max – 52,99 euro (34% di sconto)

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo.

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick: a cosa servono e come funzionano

Tra le domande più gettonate quando si parla dei Fire TV Stick ci sono sempre le stesse: "A cosa servono? Sono utili anche se ho uno smart TV?". E anche le risposte sono sempre le stesse. I Fire TV Stick sono delle chiavette multimediali che si collegano alla porta HDMI del televisore e permettono di installare tantissime applicazioni. Il merito è del sistema operativo FireTV che supporta tutte le principali piattaforme di streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix e DAZN. Ma non solo. Con il Fire TV Stick puoi installare tantissime altre app tra cui giochi e funzioni extra pensate appositamente per il tuo televisore. La risposta alla seconda domanda, invece, è molto più semplice: semplicemente sì. Anche se hai già uno smart TV, è sempre utile collegare al televisore uno smart TV per potenziare le sue funzionalità.

Come detto, le versioni in offerta sono tre che si differenziano principalmente per la qualità dello streaming dei contenuti e per le prestazioni. Il funzionamento, però, resta lo stesso. Per cominciare a utilizzare il Fire TV Stick basta semplicemente collegarlo alla presa HDMI del TV, alla presa della corrente e alla rete Wi-Fi dell’abitazione. Completata questa fase iniziale basta seguire la procedura che viene mostrata sull’app del tuo smartphone e il gioco è fatto. In meno di cinque minuti è già pronta all’utilizzo.

Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di lanciare un’app o abbassare il volume con un semplice comando vocale. In alternativa puoi anche gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max