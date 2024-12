Fire TV Stick 4K, il prezzo crolla al minimo storico: offerta shock

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Natale si sta avvicinando e Amazon lancia un nuovo evento dedicato alle offerte last minute. Fino al 22 dicembre trovi tantissimi prodotti al minimo storico e con consegna assicurata entro il 25 dicembre. Tra questi dispositivi in promo c’è anche il Fire TV Stick 4K, la chiavetta multimediale di Amazon che si collega alla porta HDMI del TV e lo rende smart in pochissimi minuti. Uno dei prodotti da sempre tra i più venduti sul sito di e-commerce e che può essere anche un’ottima idea regalo per Natale. Un dispositivo utile, smart, facile da utilizzare e soprattutto che costa poco. Da oggi, infatti, lo trovi con uno sconto del 44% e lo paghi praticamente la metà. Un’occasione da non farsi scappare.

A cosa serve esattamente il Fire TV Stick? Molto semplice: si tratta di una chiavetta multimediale che si collega al televisore e gli dona dei "super poteri". Non si tratta di un’esagerazione: il dongle è utile anche per coloro che hanno già un televisore smart, ma che non riescono ad accedere a funzioni, piattaforme o strumenti particolari. Il sistema operativo di Amazon è compatibile con tutte le piattaforme di video streaming e non avrai problemi nel trovare cosa vedere la sera sdraiato sul divano. Ma non solo: grazie all’integrazione con Alexa puoi anche controllare i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K su Amazon con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a soli 38,99 euro. Minimo storico di quest’ultimo periodo e la paghi veramente poco. La disponibilità della chiavetta multimediale è immediata e la ricevi a casa in pochissimi giorni. Inoltre, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e non ti devi preoccupare di non poterla restituire dopo il 25 dicembre.

Oltre al Fire TV Stick 4K, trovi in promo anche il Fire TV Stick 4K Max, modello che assicura performance maggiore e una migliore qualità dello streaming. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 51,99 euro con uno sconto del 35%.

Per chi vuole spendere un po’ di meno, sempre in offerta c’è anche il Fire TV Stick "normale" a un prezzo di soli 30,99 euro grazie allo sconto del 31%.

Fire TV Stick 4K: a cosa serve e le caratteristiche

Sul funzionamento e sull’utilità del Fire TV Stick 4K si fanno tante domande, ma la risposta è semplicemente una: si stratta di una chiavetta multimediale da collegare alla porta HDMI del televisore e permette di accedere a tante funzioni aggiuntive. Questo la rende preziosa anche per chi ha già uno smart TV, ma che non riesce a sfruttarlo a pieno a causa di limiti e e di mancanze del sistema operativo. Inserendo la chiavetta nella porta HDMI, puoi scegliere tra un numero praticamente infinito di app e vedere i tuoi programmi preferiti con la miglior qualità possibile grazie al supporto alla risoluzione 4K, al formato Dolby Vision e all’HDR10+. Per la riproduzione dei contenuti, la chiavetta fa affidamento al Wi-Fi 6 che permette una visione in streaming fluida.

Nella confezione è presente anche il telecomando vocale Alexa che ti permette di controllare il TV con un semplice comando della tua voce e di gestire altrettanto facilmente i dispositivi smart presenti nella tua abitazione, come ad esempio le lampadine smart o il termostato.

Uno dei segreti del successo del Fire TV Stick è la facilità di utilizzo. Per cominciare a utilizzarlo devi semplicemente inserirlo nella presa HDMI del televisore, collegarla alla rete Wi-Fi casalinga ed eseguire le istruzioni mostrate sull’app dello smartphone. In poco meno di 5 minuti potrai cominciare a utilizzarlo

