Fire TV Stick, il prezzo crolla al minimo: sconto mai visto prima

Non potevano di certo mancare loro tra i prodotti in promo nella Festa delle offerte di Primavera di Amazon. Parliamo dei Fire TV Stick, la chiavetta multimediale che si collega alla porta HMDI del televisore e lo rende smart donandogli i superpoteri. Un dispositivo tra i più apprezzati degli utenti e che in queste occasioni diventa uno dei più venduti. E il motivo è semplice: la percentuale di sconto è elevata, il prezzo è basso e le funzioni che offre sono tante e tutte molto utili. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette non solo di controllare il TV con un semplice comando vocale, ma anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa seduto comodamente dal divano.

La percentuale di sconto varia in base al modello (in offerta ne troviamo tre) e arriva fino a un massimo del 46% per il Fire TV Stick 4K. Lo paghi praticamente la metà e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Anche le altre due versioni in offerta hanno sconti interessanti: il Fire TV Stick 4K Max lo trovi con una percentuale di risparmio del 40%, mentre il Fire TV Stick HD con una percentuale del 38%. Non farti scappare questa opportunità e acquista il modello che più si adatta alle tue necessità.

Fire TV Stick: prezzo, offerta e sconto Amazon

I Fire TV Stick sono tra i protagonisti indiscussi della Festa delle Offerte di Primavera. E non potrebbe essere altrimenti. Il merito è dell’ottimo prezzo disponibile per le tre versioni in offerta: Fire Tv Stick HD, Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max.

Per chi vuole spendere meno c’è il Fire TV Stick HD a un prezzo di 27,99 euro con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Disponbilità immediata e consegna in un paio di giorni.

Se vuoi una maggiore qualità delle immagini e una maggiore fluidità dello streaming, il modello da comprare è il Fire TV Stick 4K che trovi a un prezzo di 37,99 euro e con uno sconto del 46%.

Per una potenza ancora maggiore, c’è il Fire TV Stick 4K Max che trovi a un prezzo di 47,99 euro grazie allo sconto del 40%. Anche questi due modelli sono già pronti per essere spediti e li ricevi a casa in pochissimi giorni.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e la percentuale di sconto di ogni versione.

Fire TV Stick HD : 27,99 euro (sconto del 38%)

: 27,99 euro (sconto del 38%) Fire TV Stick 4K : 37,99 euro (sconto del 46%)

: 37,99 euro (sconto del 46%) Fire TV Stick 4K Max: 47,99 euro (sconto del 40%)

Fire TV Stick: cosa sono e a cosa servono

Oramai dovremmo averlo capito a cosa serve il Fire TV Stick di Amazon. Si tratta di una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e funge da hub per l’intrattenimento. Puoi installare tantissime app (supporta tutte le piattaforme per lo streaming video) e permette di utilizzare anche delle funzioni che i normali televisori non hanno. E proprio per questo motivo è utile averla anche se si ha uno smart TV di ultimissima generazione.

Inoltre, il Fire TV Stick viene venduto in dotazione con un telecomando con Alexa integrata. In questo modo ti basta un semplice comando vocale per avviare una puntata della tua serie TV preferita oppure per spegnere la lampadina smart oppure per accendere il termostato.

Vi starete chiedendo quale dei tre modelli acquistare. La risposta è molto semplice: dipende dal televisore che avete in casa. Se è piccolo oppure se ha una decina di anni, il Fire TV STick HD è la scelta migliore, se, invece, ha uno schermo 4K, devi scegliere tra il Fire TV Stick 4K o la versione Max.

