Fire TV Stick, il prezzo crolla su Amazon: costano pochissimo

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Comincia la settimana di Pasqua e sul sito di e-commerce tornano in offerta i dispositivi a marchio Amazon, tra cui i Fire TV Stick. La chiavetta multimediale di Amazon è tra i prodotti più acquistati e desiderati dagli utenti, soprattutto quando lo si trova in offerta con sconti eccezionali. Esattamente quello che accade da oggi. In promo troviamo ben tre modelli: il Fire Tv Stick HD (la versione base e più economica), il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. La percentuale di sconto varia in base al modello, ma si arriva fino al 46% per la versione 4K. Un’occasione da non farsi scappare per un dispositivo economico e molto utile.

A cosa serve il Fire TV Stick? E a cosa è dovuto il suo successo? Le risposte a queste domande sono legate tra di loro. Il Fire TV Stick è una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e permette di accedere a tantissime funzioni e a tutte le principali piattaforme di video streaming. Si rivela molto utile anche per chi ha un televisore smart: permette di installare app che non sono disponibili su tutti i sistemi operativi. Inoltre, il prezzo alla portata di tutti fa la differenza: con meno di 30 euro acquisti un dispositivo con pochi eguali sul mercato.

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Fire TV Stick: prezzo, offerta e sconto Amazon

I Fire TV Stick sono tra i dispositivi più interessanti tra quelli in offerta su Amazon grazie alle promo di Pasqua. Come anticipato, troviamo in promo tre diversi modelli che si adattano alle diverse esigenze degli utenti.

Per chi vuole spendere meno e ha in casa un televisore un po’ datato, la scelta migliore è il Fire TV Stick HD disponibile in offerta a soli 29,99 euro grazie allo sconto del 33%. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero e la disponibilità è immediata.

Se in casa hai uno smart TV con schermo 4K, la scelta migliore è il nuovo Fire TV Stick 4K che trovi in offerta a un prezzo di soli 37,99 euro grazie allo sconto del 46%. Lo paghi praticamente la metà e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni,

Se sei alla ricerca della massima potenza, invece, la scelta migliore è il Fire TV Stick 4K Max in promo a un prezzo di 47,99 euro grazie allo sconto del 40%. Anche in questo caso la disponibilità è immediata e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e la percentuale di sconto di ogni versione.

Fire TV Stick HD : 29,99 euro (sconto del 33%)

: 29,99 euro (sconto del 33%) Fire TV Stick 4K : 37,99 euro (sconto del 46%)

: 37,99 euro (sconto del 46%) Fire TV Stick 4K Max: 47,99 euro (sconto del 40%)

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick: a cosa servono e come funzionano

Uno dei segreti del successo dei Fire TV Stick è sicuramente la facilità di utilizzo e la compatibilità con la maggior parte dei televisori disponibili sul mercato. Infatti, basta inserirla nella porta HDMI del televisore, collegarla alla rete Wi-Fi dell’abitazione e il gioco è fatto: in meno di dieci minuti puoi cominciare a usare il Fire TV Stick e a installare le applicazioni.

A cosa servono, quindi, queste chiavette multimediali di Amazon? A installare applicazioni, videogame e strumenti che solitamente non trovi sui televisori, anche smart. Per questo motivo viene acquistata anche da chi uno smart TV già ce l’ha, ma non riesce a installare app o videogiochi. Inoltre, un’altra peculiarità dei Fire TV Stick è la presenza del telecomando con Alexa integrata. Basta un semplice comando vocale per interagire con Alexa e per gestire i dispositivi smart presenti in casa oppure per lanciare la nuova puntata della tua serie TV preferita.

Quale Fire TV Stick scegliere? Dipende, non c’è una risposta esatta. Molto dipende dal televisore che si ha in casa. Se è un po’ datato e lo schermo non è in 4K, si può optare per il Fire TV Stick HD. Se, invece, si ha uno smart TV con schermo ad altissima risoluzione, la scelta è tra il Fire TV Stick 4K o il Fire TV Stick 4K Max. Entrambi i modelli sono scelte più che valide e si differenziano solamente per la maggior potenza della versione Max.

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max