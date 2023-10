Samsung, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’inflazione sta colpendo duro e non solo il famoso "carrello della spesa". Tutti i prodotti, dal latte fino agli elettrodomestici, ha visto il prezzo aumentare a dismisura, spesso anche raddoppiando in pochi mesi. E lo stesso vale per gli smartphone: trovare un buon dispositivo (non un top di gamma) a un prezzo alla portata di tutti è diventato oramai impossibile. E non stiamo parlando di un telefono all’ultimo grido con fotocamera professionale, processore super prestazionale e tutte quelle componenti che fanno aumentare il prezzo. Ma di un dispositivo per l’utilizzo quotidiano che permetta di fare il minimo indispensabile: chiamare, inviare messaggi e usare le app più popolari.

Fortunatamente ogni tanto si trovano ancora delle offerte che permettono di fare degli affari incredibili. E una di queste la trovi oggi su Amazon. Riguarda il Samsung Galaxy 04s, uno smartphone entry level che oggi costa pochissimo. Il merito è dello sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico, vicino alla soglia dei 100€. Ed è un telefono come quelli che abbiamo appena descritto: non eccelle in nulla, ma nel suo piccolo permette di fare un po’ di tutto. Non perdere questa occasione, e fai il miglior affare della settimana.

Galaxy A04s: la scheda tecnica

Quando si vuole spendere sui 100€ per acquistare uno smartphone, solitamente si guarda a dispositivi di dubbia provenienza. Senza pensare che anche aziende affidabili come Samsung producono telefoni che costano poco. E questo Galaxy A04s ne è la dimostrazione. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica partendo dallo schermo.

Il display è uno dei pezzi forti del dispositivo. Schermo da ben 6,5" ad alta risoluzione e con ottimi colori in ogni situazione. Grazie a un pannello abbastanza grande puoi vedere film e serie TV mentre sei in viaggio per andare al lavoro o mentre sei sdraiato sul divano. Sotto la scocca è presente un ottimo processore octa core, con a supporto 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD.

Lo smartphone è pensato anche per chi vuole delle foto di buona qualità, senza dover spendere centinaia di euro. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera: al sensore principale da ben 50MP è associato un doppio sensore da 2MP, dedicato rispettivamente agli scatti di profondità e alle foto macro. La fotocamera frontale, invece, è da 5MP. A supporto c’è anche l’intelligenza artificiale che migliora la qualità delle immagini senza stravolgere colori e tutto il resto.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che ti assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Una caratteristica molto ricercata da coloro che vogliono uno smartphone economico, ma che duri nel tempo.

Galaxy A04s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno smartphone "per il popolo". Il Galaxy A04s è l’entry level di Samsung, ma questo non vuol dire che non assicuri prestazioni più che decenti. E lo abbiamo appena visto con la scheda tecnica. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 109€ grazie a uno sconto di ben il 39%. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che attivi in fase di check-out. Il telefono viene venduto e spedito da Amazon e per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

