Samsung, sconto esagerato per lo smartphone lowcost: costa la metà

L’offerta può sembrare quasi un errore di prezzo, ma in realtà è una delle migliori disponibili da oggi su Amazon. Parliamo del Galaxy A34, smartphone di Samsung che trovi con uno sconto eccezionale del 51% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Per un telefono realizzato da un produttore affidabile come Samsung si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente scappare. Se volevi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per te.

Il Galaxy A34 ha tutte le caratteristiche che cerchi in un telefono da utilizzare tranquillamente nella vita di tutti i giorni. Schermo grande per vedere bene video, foto, leggere notizie e scrollare i social network. Processore prestazionale e memoria espandibile per salvare documenti e installare tutte le app che vuoi. Non manca una fotocamera professionale con la quale scattare belle foto e registrare video ad alta risoluzione. Infine, c’è anche una batteria a lunga durata che ti accompagna per tutto il giorno. Un telefono completo e a un prezzo mai visto prima.

Galaxy A34

Galaxy A34: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto esagerato per il Galaxy A34. Lo smartphone lowcost di Samsung è disponibile a un prezzo di soli 195 euro grazie allo sconto del 51% che trovi in pagina. Il risparmio supera i 200 euro e approfitti anche del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. A questo prezzo non bisogna farselo scappare e non a caso solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 3000, diventando uno dei telefoni più venduti sul sito di e-commerce.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Approfittane subito.

Galaxy A34: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A34 è uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi su Amazon. Il telefono di Samsung è progettato per essere compatibile con qualsiasi applicazione e per essere utilizzato nella vita di tutti i giorni senza troppi problemi.

Ce lo dimostra l’ottima scheda tecnica che si basa su uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido con le app che usi maggiormente, come i videogiochi e i social network. Ottima anche la luminosità che lo rende leggibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono garantite dall’affidabile processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile con una scheda microSD.

Il prezzo potrebbe far pensare che il comparto fotografico non sia di buon livello, ma in realtà non è così. Il Galaxy A34 ha anche una buon comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, supportato da un fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e da una macro camera da 5 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 13 megapixel. A disposizione hai anche diversi strumenti che migliorano la qualità degli scatti e li rendono più realistici.

La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta: ti accompagna per tutto il giorno e la puoi anche ricaricare velocemente. Infine, lo smartphone è dotato anche di alcuni strumenti di intelligenza artificiale, come ad esempio "Cerchia, trova" che ti aiuta a cercare gli oggetti presenti dentro le foto.

