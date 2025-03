Samsung, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Tutti conoscono Samsung per i suoi smartphone top di gamma che costano centinaia di euro, ma in pochi sanno che il colosso sudcoreano produce anche telefoni con un prezzo alla portata di tutti. È il caso, ad esempio, del Galaxy A16, smartphone lowcost uscito sul mercato da pochissimi mesi e che da oggi troviamo in offerta a un prezzo mai visto prima. Lo sconto del 38% te lo fa pagare veramente poco e approfitti di una delle migliori offerte del giorno. Il modo migliore per cominciare questa primavera.

Il Galaxy A16 è un telefono pensato per un’utenza molto ampia e per coloro che vogliono spendere pochissimo per acquistare il nuovo smartphone. Le prestazioni, però, sono molto interessanti: puoi utilizzare qualsiasi applicazione senza avere il timore di avere dei rallentamenti. Ottimo anche lo schermo da 6,7 pollici che all’occorrenza puoi anche utilizzare per vedere film e serie TV. Come in tutti gli smartphone economici è presente anche una batteria a lunghissima durata. Lo smartphone Samsung è il più venduto su Amazon: non farti scappare questa opportunità.

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per lo smartphone lowcost di Samsung. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 131 euro grazie allo sconto del 38% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio è molto interessante e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Ti consigliamo di approfittarne subito: si tratta dello smartphone più venduto su Amazon e le scorte potrebbero terminare molto presto. Per la consegna devi aspettare anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ricevi il telefono a casa.

Galaxy A16: le caratteristiche tecniche

Non ci si deve far ingannare dal tempo: il Galaxy A16 vale molto più di quanto lo paghi. Rientra nella fascia degli entry-level, ma sotto molto aspetti ha una scheda tecnica più vicina a quella di un medio di gamma. E per capirlo basta analizzarla nel dettaglio.

A partire dall’ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende fluido e scorrevole nella vita di tutti i giorni. Colori accesi e immagini vivide in qualsiasi situazione, anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1330 progettato e prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1,5 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, lo stesso presente su telefoni molto più costosi. A completare il comparto un sensore da 5 megapixel e un obiettivo da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel.

Chiudiamo con qualche info utile. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per ben 6 generazioni. Questo vuol dire che non sarete costretti a cambiarlo dopo 2-3 anni per mancanza di supporto da parte del produttore. La batteria, invece, è da 5000mAh e arrivi tranquillamente a fine giornata. Con la ricarica rapida hai il 100% di autonomia in circa un’ora.

