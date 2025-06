Samsung, ecco lo smartphone da comprare oggi: lo sconto è da urlo

Il Galaxy A26 è in promo speciale con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Da oggi la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Samsung

Oggi è il giorno giusto per acquistare il tuo nuovo smartphone senza spendere delle cifre folli. Su Amazon, infatti, è disponibile il Galaxy A26, uno degli ultimi telefoni lowcost lanciati dal produttore sud-coreano, in promo con uno sconto esagerato del 32% che ti fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico per lo smartphone Samsung e risparmi 100 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’offerta completa ed eccezionale che non devi farti scappare: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Il Galaxy A26 è uno smartphone che si posiziona nella fascia media del mercato, anche se ha alcune caratteristiche di livello superiore. Ottimo schermo molto fluido e luminoso, processore potente che supporta gli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati appositamente da Samsung, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria a lunghissima durata. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato: approfittane ora.

Galaxy A26: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Galaxy A26. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 32% e lo paghi 219 euro. Si tratta del minimo storico su Amazon e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 43,80 euro al mese. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni grazie alla spedizione rapida Prime. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati dal sito di e-commerce.

Galaxy A26: le caratteristiche tecniche

Un telefono completo e con un prezzo alla portata di tutti. Il Galaxy A26 è la scelta perfetta se non vuoi spendere cifre stratosferiche e allo stesso tempo avere tra le mani uno smartphone con cui puoi fare un po’ di tutto.

Il merito è di Samsung che per questo telefono ha scelto ottime componenti, a partire da un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Luminosità elevata per vedere anche sotto la luce del sole senza troppi problemi. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1380 prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung. A supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile con una scheda microSD.

Di ottima qualità anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto un triplo sensore con fotocamera principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera da 13 megapixel. Non finisce qui: per migliorare la qualità degli scatti puoi utilizzare i filtri e gli algoritmi di intelligenza artficiale.

A proposito di intelligenza artificiale, a bordo trovi tanti strumenti AI utili nella vita di tutti i giorni che rendono il Galaxy A26 uno dei telefoni più intelligenti disponibili sul mercato. Inoltre, Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben 6 generazioni, e quelli dedicati alla sicurezza per 6 anni. Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi.

