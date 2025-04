Samsung, questo smartphone è da comprare subito: costa meno della metà

Fonte foto: Samsung

Ecco un’offerta shock su Amazon che non puoi farti scappare. E non stiamo esagerando con le parole. Da oggi è disponibile il Galaxy A34, smartphone medio di gamma di Samsung uscito sul mercato da circa un anno, in promo con uno sconto del 53% che te lo fa pagare meno della metà. Il risparmio netto supera i 200 euro e approfitti di una delle migliori promo disponibili oggi sul sito di e-commerce. Trovare un telefono affidabile come il Galaxy A34 con uno sconto così elevato non è una cosa da tutti i giorni e per questo motivo devi essere velocissimo nell’approfittarne.

Il Galaxy A34 è il classico smartphone medio di gamma di Samsung dotato di una scheda tecnica equilibrata e realizzato con materiali di estrema qualità. Come dimostra l’ottimo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e il processore MediaTek che supporta qualsiasi applicazione, anche i videogame. Tripla fotocamera che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione e una batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno.

Galaxy A34

Galaxy A34: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta mai vista prima per il Galaxy A34. Lo smartphone lowcost di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 53% e lo paghi solamente 187,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Un’occasione unica: risparmi più di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e ti viene consegnato a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi. Non farti scappare questa opportunità, potrebbe terminare molto presto: solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 2.000 unità.

Galaxy A34

Galaxy A34: le caratteristiche tecniche

Samsung si conferma essere uno dei punti di riferimento quando si sta valutando l’acquisto di uno smartphone medio di gamma a un prezzo decisamente alla portata di tutti. E questo Galaxy A34 ne è la dimostrazione: prezzo straordinario e caratteristiche che lo rendono uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi.

Il Galaxy A34 si basa su un processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibili fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Una soluzione perfetta per chi vuole un telefono potente, senza dover spendere delle cifre enormi. Ottimo anche lo schermo SuperAMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refersh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo quotidiano. Perfetto per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio.

Per essere uno smartphone economico, è dotato anche di un buon comparto fotografico. E lo dimostra la tripla fotocamera che trovi nella parte posteriore: sensore principale da 48 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e per finire un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel. Non mancano le tante funzioni sviluppate da Samsung e che rendono le foto e i video molto più dettagliati.

Chiudiamo con una delle caratteristiche principali: la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia che raggiunge le quarantotto ore. Inoltre, hai anche delle funzioni di intelligenza artificiale, come "Cerchia, trova" che ti permette di cercare su internet gli oggetti presenti nelle immagini.

Galaxy A34