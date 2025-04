Samsung, questo smartphone lowcost è da comprare oggi: prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quando si pensa agli smartphone Samsung, si pensa immediatamente ai dispositivi della famiglia Galaxy S e agli altri modelli top di gamma del produttore sud-coreano. In realtà Samsung offre una lineup di telefoni molto ampia e che comprende anche telefoni che costano poco e realizzati con la stessa cura dei modelli top di gamma. Un esempio è il Galaxy A16, smartphone uscito sul mercato da un paio di mesi e pensato per tutti coloro che vogliono un telefono di buona qualità spendendo una cifra alla portata di tutti. Il Galaxy A16 è stato lanciato sul mercato con un prezzo molto competitivo, che diventa eccezionale oggi grazie alla promo disponibile su Amazon.

Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto eccezionale del 43% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Il rapporto qualità-prezzo diventa eccezionale e per capirlo basta vedere le componenti scelte da Samsung. A partire dallo schermo Super AMOLED molto ampio, passando per la fotocamera principale da 50 megapixel fino ad arrivare alla batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia elevata. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smartphone lowcost di Samsung. Da oggi il Galaxy A16 è disponibile a un prezzo di 119,50 euro grazie allo sconto speciale del 43% disponibile in pagina. Il risparmio sfiora i 100 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per uno smartphone con un prezzo di listino veramente molto basso. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo che decorrono da quando ti viene consegnato.

Galaxy A16: caratteristiche tecniche

Le prestazioni non sono certo quelle di un Galaxy S25 Ultra, ma anche il prezzo del Galaxy A16 è molto differente (costa meno di un decimo). Lo smartphone lowcost di Samsung è la scelta perfetta se vuoi spendere poco e acquistare un telefono affidabile e realizzato da una delle aziende leader del mercato degli smartphone.

Lo smartphone si basa sul processore Helio G99 ed è supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1.5 terabyte utilizzando una scheda microSD. Caratteristiche tecniche che gli permettono di supportare tutte le app più utilizzate nella vita quotidiana, compresi videogame e app per l’editing fotografico. Ottimo anche lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz. Le dimensioni generose lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio.

Il prezzo così basso potrebbe trare in inganno, ma in realtà il Galaxy A16 è dotato anche di un ottimo comparto fotografico. Lo dimostra la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e fotocamera macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi usare la fotocamera frontale da 13 megapixel. Un sistema fotografico equilibrato e che assicura ottimi risultati in qualsiasi condizione.

Non manca una batteria con una capacità da ben 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza problemi e con un utilizzo normale riesci a coprire fino a quarantotto ore. Chiudiamo con un’informazione molto utile: Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni, il che allunga la longevità del dispositivo. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio.

