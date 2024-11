Samsung, il nuovo smartphone lowcost a prezzo stracciato: occasione Black Friday

Fonte foto: Samsung

Il Galaxy A16 è il nuovo smartphone lowcost lanciato sul mercato dal produttore sudcoreano da poco più di un mese. Telefono che segue il solco tracciato dai modelli precedenti e che si caratterizza per una scheda tecnica molto interessante e per un prezzo di lancio accessibile. La notizia straordinaria di oggi riguarda l’offerta disponibile su Amazon: in concomitanza con il Black Friday il prezzo del dispositivo scende al minimo storico grazie allo sconto del 30%. Risparmi quasi 100 euro e approfitti di un’occasione irripetibile: un telefono con queste caratteristiche con uno sconto del 30% a un mese dal lancio ufficiale non è una cosa da tutti i giorni.

Lo smartphone è una vera garanzia e un campione di versatilità. Si adatta a qualsiasi utilizzo grazie a una scheda tecnica equilibrata e composta da componenti di ultima generazioni. Samsung ha puntato molto sullo schermo, integrando un display molto ampio e con una risoluzione elevata. Interessante anche la fotocamera principale da 50 megapixel che ti permette di scattare buone foto in ogni situazione. Inoltre, il colosso sud-coreano ha garantito aggiornamenti del sistema operativo per 6 anni, quindi avrai sempre le ultime release del sistema operativo Android.

Galaxy A16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo è veramente eccezionale, soprattutto per il fatto che lo smartphone è uscito sul mercato da poco più di un mese. Oggi il Galaxy A16 è disponibile a un prezzo di 169 euro con uno sconto del 30%. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi web per un dispositivo di questo genere. Il risparmio sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

Lo smartphone è già disponibile e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Non finisce qui: il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025, così hai tutto il tempo per testarlo oppure per regalarlo in vista del Natale.

Galaxy A16: le caratteristiche tecniche

La serie Galaxy A è oramai un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo spendendo il giusto. Il Galaxy A16 si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma la scheda tecnica dice tutt’altro. Il telefono è versatile e potente e può essere messo a confronto anche con telefoni più costosi.

Samsung ha puntato molto sul display, montando uno schermo Super AMOLED da ben 6,7 pollici e con risoluzione FHD che assicura colori vividi con ogni tipologia di contenuto. Puoi vedere film e serie TV mentre sei in viaggio senza nessun problema. La potenza è assicurata dal processore Exynos 1330 progettato direttamente da Samsung e ottimizzato per questo device. A supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile con una microSD esterna fino a 1,5 terabyte.

Ottimo il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel coadiuvata da un obiettivo ultragrandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera da 13 megapixel. A supporto hai anche tutta una serie di tecnologie e algoritmi che migliorano istantaneamente gli scatti.

Chiudiamo con una super batteria con capacità da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi di animo.

