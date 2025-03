Amazon, smartphone a prezzo stracciato con la Festa delle Offerte di Primavera

Fonte foto: georgeclerk/iStock

La Festa delle Offerte di Primavera 2025 è appena cominciata e già ci sono tantissimi dispositivi in offerta con sconti eccezionali. Come sempre, tra i dispositivi tech più desiderati e ricercati ci sono gli smartphone. E quest’anno Amazon ha deciso di fare le cose per bene scontando tantissimi modelli, con promo adatte a tutte le tasche. C’è, ad esempio, tutta la gamma di iPhone 16 (dal modello base fino all’iPhone 16 Pro Max) in offerta al minimo storico e hai la possibilità anche di pagare in 5 rate a tasso zero. Sempre tra i top di gamma c’è il Galaxy S25 Ultra protagonista di una promo con doppio sconto. Per chi vuole spendere un po’ di meno e acquistare comunque un top di gamma, c’è il Redmi Note 13 Pro Plus che trovi con uno sconto del 31%.

Tra le occasioni da non farsi sfuggire segnaliamo un paio di smartphone: il Moto g85 al minimo storico e con uno sconto che sfiora il 50%; il Galaxy A16 di Samsung a un prezzo inferiore ai 130 euro e infine il Motorola RAZR 50 disponibile a metà prezzo. Abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte per gli smartphone disponibili adesso su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito, prima che terminino. Per scoprire tutte le altre promo della Festa delle Offerte di Primavera, clicca sul link qui in basso.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2025

Gamma iPhone 16

La Festa delle Offerte di Primavera 2025 non poteva cominciare in modo migliore. Infatti, su Amazon troviamo in offerta al miglior prezzo di sempre tutta la gamma di iPhone 16, compreso il nuovissimo iPhone 16e uscito sul mercato da meno di un mese.

La promo più interessante riguarda l’iPhone 16, sicuramente il più cercato e amato tra i telefoni Apple. Per l’occasione è disponibile in promo speciale con uno sconto di ben il 20% che fa crollare il prezzo a 779 euro, con un risparmio netto di 200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’occasione speciale da non farsi scappare: trovarlo con queste condizioni di acquisto è un’occasione unica. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16

Le promo non finiscono qui. Perché al minimo storico trovi anche l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max, le due versioni premium dello smartphone Apple. Questa nuova versione è un deciso salto in avanti rispetto al passato: processore A18 Pro progettato per Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino, sistema fotografico potenziato grazie al nuovo sensore ultragrandangolare da 48 megapixel e schermo più grande rispetto al passato.

L’iPhone 16 Pro è disponibile a un prezzo di 1079 euro con uno sconto di ben 160 euro su quello di listino. Anche in questo caso si tratta del minimo storico e hai sempre la possibilità di pagarlo in 5 rate da 215,80 euro al mese. Disponibile in più colorazioni.

Per l’iPhone 16 Pro Max il prezzo sale a 1279 euro, con un risparmio di 210 euro rispetto a quello di lancio. Puoi diminuire l’esborso iniziale pagandolo in 5 rate da 255,80 euro al mese. Disponibile in più colorazioni.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

In questi giorni è disponibile in offerta anche l’iPhone 16e, il nuovo modello economico lanciato da Apple sul mercato da poco meno di un mese. Grazie allo sconto Amazon lo paghi 699 euro. Schermo da 6,1 pollici, chip A18 progettato per Apple Intelligence, ottima autonomia e fotocamera principale Fusion da 48 megapixel. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

iPhone 16e

Ultimo "consiglio per gli acquisti". Tra le offerte top c’è anche l’iPhone 15. Il modello precedente è in offerta a un prezzo di 699 euro con uno sconto del 20% su quello consigliato. Risparmi quasi 200 euro e hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese.

iPhone 15

Galaxy S25 Ultra

Altra offerta molto interessante disponibile su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera. Si tratta di una doppia promo: una assicurata dal sito di e-commerce, la seconda da Samsung. Lo smartphone in offerta è il Galaxy S25 Ultra disponibile a un prezzo di 1376,15 euro, scontato di quasi 250 euro rispetto a quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate da 275,23 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo, però, non termina qui. Infatti, se lo acquisti oggi puoi richiedere in regalo un Galaxy A16, smartphone entry level di Samsung dal valore di quasi 200 euro. Rivendendolo abbatti il prezzo di acquisto del Galaxy S25 Ultra. Inoltre, effettuando il pagamento con American Express ricevi un ulteriore sconto di 150 euro. Un’offerta speciale che non devi farti scappare.

Sul Galaxy S25 Ultra c’è ben poco da dire, parliamo probabilmente del miglior smartphone Android disponibile sul mercato. Schermo QHD Dynamic AMOLED da 6,9 pollici, processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo modello, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel. Presente anche la nuova versione potenziata di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung, e la S Pen, il pennino con cui prendere appunti, disegnare e fare tantissime altre cose.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Se vuoi uno smartphone top, ma senza spendere delle cifre assurde, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi il Galaxy S24 di Samsung a un prezzo di 575 euro, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 400 euro e approfitti anche del minimo storico. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo per un telefono che non teme confronti. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici che lo rende anche compatto, processore Exynos 2400, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. A supporto anche tutte le tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da Samsung. In questa fascia di prezzo difficilmente trovi di meglio.

Galaxy S24

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL

Non poteva di certo mancare Google con i suoi smartphone top di gamma in questa Festa delle Offerte di Primavera 2025 di Amazon. In promo troviamo tutta la gamma dei Pixel 9. Si va dal modello "base" fino al Google Pixel 9 Pro XL, smartphone premium con prestazioni e caratteristiche veramente uniche.

La promo più interessante riguarda proprio il Pixel 9 che trovi su Amazon con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo a 699 euro, punto più basso di quest’ultimo periodo. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ricevi un ulteriore sconto di 50 euro. Lo smartphone è vero top di gamma, con schermo Actua da 6,3 pollici che assicura immagini molto luminose e piene di dettagli, processore Tensor G4 progettato direttamente da Google, doppia fotocamera posteriore e sistema di intelligenza artificiale basato su Gemini, uno dei migliori per quanto riguarda gli smartphone.

Google Pixel 9

Per chi vuole un po’ di più in termini di qualità degli scatti, c’è il Google Pixel 9 Pro. Condivide con il "fratello minore" gran parte della scheda tecnica, con una grande differenza nel comparto fotografico. Il Pixel 9 Pro, infatti, è dotato di una tripla fotocamera che assicura scatti nitidi anche quando c’è poca luce. Grazie allo sconto della Festa delle Offerte di Primavera approfitti di un super prezzo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Offerta altrettanto ottima per la versione maxi: il Google Pixel 9 Pro XL è dotato di uno schermo da 6,8 pollici ed è protagonista di una delle migliori offerte di questi giorni.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Redmi Note 13 Pro+

Senza troppi giri di parole: una delle migliori offerte che trovi su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera 2025. Parliamo del Redmi Note 13 Pro+, smartphone top di gamma che solo per pochissimi giorni trovi al minimo storico e con uno sconto speciale del 31% che fa scendere il prezzo a 309,90 euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 61,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Parliamo di un telefono con una scheda tecnica veramente unica, soprattutto in relazione a quanto lo paghi. Schermo CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 120Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Prestazioni al top con il processore MediaTek, gli 8 gigabyte di RAM e i 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è impreziosito da un sensore principale da ben 200 megapixel. Batteria da 5000mAh con ricarica super rapida da 120 W. Offerta esclusiva Amazon da non farsi scappare.

Redmi Note 13 Pro+

Galaxy A16

Non solo smartphone top. La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci propone anche telefoni con un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Come ad esempio il Galaxy A16 che trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 40% e lo paghi solamente 125,90 euro. In questa fascia di prezzo è il miglior telefono che potete trovare, essendo anche uscito sul mercato da pochissimi mesi. Lo smartphone vale molto più di quanto lo paghi: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1,5 TB utilizzando una scheda microSD. Fotocamera principale da 50 megapixel e batteria da 5000mAh a lunga durata.

Galaxy A16

Moto g85

Nella fascia delle offerte imperdibili rientra anche il Moto G85, uno degli smartphone medio di gamma più venduti in questi ultimi mesi. Per questa occasione è disponibile su Amazon a un prezzo di 176,50 euro, con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Il risparmio è superiore ai 150 euro e fai un ottimo acquisto. Lo testimonia la scheda tecnica: il Moto g85 è equipaggiato con uno schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, Snapdragon 6s Gen 3, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico si compone di una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da ben 5000mAh con cui arrivi a fine giornata senza problemi.

Moto g85

OnePlus Nord CE 4 Lite

Nella fascia tra i 200 e i 250 euro c’è anche il OnePlus Nord CE 4 Lite, disponibile nella Festa delle Offerte di Primavera con un ottimo sconto. Lo smartphone del produttore cinese, infatti, è in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a soli 219 euro, con un risparmio di poco superiore ai 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 219 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi, inoltre, ottieni anche l’abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Le prestazioni di questo smartphone sono veramente ottime. Schermo da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 695 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore, invece, trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Presente anche un’ottima batteria da 5110 mAh che dura per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida.

OnePlus Nord CE 4 Lite

Motorola edge 50 neo

Nella fascia tra i top e medio di gamma rientra sicuramente il Motorola edge 50 neo, smartphone uscito sul mercato da un paio di mesi, ma ritenuto uno dei più affidabili tra i 250 e 300 euro. Su Amazon lo trovi in promo a un prezzo di 279,99 euro grazie allo sconto del 35% che ti permette di risparmiare 150 euro su quello di listino. La scheda tecnica ha delle componenti molto interessanti, a partire dal comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una tripla fotocamera con sensore principale Sony da 50 megapixel, con a supporto un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel. Schermo pOLED da 6,36 pollici, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Motorola edge 50 neo

OnePlus 12

Il OnePlus 12 rientra nella categoria degli smartphone premium e non potrebbe essere altrimenti con una scheda tecnica del genere. Lo smartphone top del colosso cinese è protagonista di un’ottima offerte nella Festa delle Offerte di Primavera 2025: su Amazon è disponibile a un prezzo di 719 euro con uno sconto del 34%. Il risparmio sfiora i 400 euro e lo puoi pagare a rate con il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

Le caratteristiche sono veramente speciali: display AMOLED Super Fluid da 6,82 pollici con risoluzione 2K e refresh rate fino a 120 Hz; processore Snapdragon 8 Gen 3, 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, obiettivo grandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo da 64 megapixel. Super batteria da 5400mAh con ricarica SUPERVOOC da 100 W per avere il 100% di autonomia in poco meno di 30 minuti.

OnePlus 12

Motorola RAZR 50

Chiudiamo con uno smartphone "speciale". Tra le tante offerte disponibili da oggi c’è anche il Motorola RAZR 50, smartphone pieghevole disponibile in offerta con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo a soli 473,09 euro. Lo paghi praticamente la metà e approfitti del minimo storico su Amazon. Il Motorola RAZR 50 è uno degli smartphone più iconici tra quelli disponibili in commercio: design pieghevole, doppio schermo (interno da 6,9 pollici, esterno da 3,63"), doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel e fotocamera per i selfie da 32 megapixel, processore MediaTel che assicura ottime prestazioni. A questo prezzo è un affare da non farsi sfuggire.

Motorola Razr 50