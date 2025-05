Il Samsung Galaxy A16 è in offerta su Amazon: si tratta della scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost

Fonte foto: Samsung

Chi è alla ricerca di uno smartphone low cost può puntare oggi sul Samsung Galaxy A16, attuale entry level della gamma Samsung e modello di riferimento della fascia bassa del mercato. Con la promozione in corso oggi su Amazon, infatti, A16 è disponibile al prezzo scontato di 121 euro.

Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su di uno smartphone di buona qualità, con un prezzo accessibile e con la garanzia di poter contare su un supporto software superiore a quello che ricevono diversi top di gamma. A16, infatti, riceverà aggiornamenti fino ad Android 20. Per sfruttare subito la promo basta premere sul banner qui di sotto.

Samsung Galaxy A16 – MediaTek Helio G99 – 4/128 GB

Samsung Galaxy A16: scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A16 comprende un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Helio G99, un’ottima soluzione in considerazione della fascia di prezzo. Questo chip è realizzato con processo produttivo a 6 nm e può contare su una CPU octa-core. Da segnalare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage (espandibile tramite microSD) oltre che di una batteria da 5.000 mAh.

Questa combinazione è ideale per garantire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni, tanta memoria interna e un’autonomia eccellente. Il Galaxy A16 è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e sensore per le macro da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel.

Tra le specifiche troviamo anche il supporto Dual SIM (ma non c’è la possibilità di utilizzare le eSIM) e un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente. Il sistema operativo è Android 15 con aggiornamenti garantiti fino ad Android 20. C’è, naturalmente, anche la One UI che va a personalizzare il sistema, aggiungendo tante funzioni esclusive. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 164.4 x 77.9 x 7.9 mm, per un peso di 200 grammi. La scocca è in policarbonato. C’è anche la possibilità di sfruttare la certificazione di impermeabilità IP54.

Samsung Galaxy A16: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A16 con un prezzo scontato di 121 euro. Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone entry level, in grado di offrire buone prestazioni ma con una spesa contenuta. L’offerta è disponibile qui di sotto.

